Modeontwerper Süleyman Demir lanceert lifestylemerk met strandlakens

Modeontwerper, Süleyman Demir, lanceert zijn eigen lifestylemerk, zo luidt het persbericht. De eerste items van Olisque’s Home Linens Collection zijn exclusieve strandlakens. De collectie bestaat uit licht geweven, katoenen peshtemal handdoeken.

De strandlakens zouden gemaakt zijn van hoge kwaliteit katoen uit Turkije en bevatten een Oeko-tex en made in green-label. Daarnaast zouden de doeken licht zijn, snel drogen en zacht aanvoelen, zo is te lezen.

De strandlakens zijn ook te dragen als doek. Credit: Olisque

Demir in het persbericht over de naam van zijn lifestylemerk: “Olis, een afkorting van Aeolis, is een oude naam voor de beeldschone kunststreek van wat nu het westen van Turkije is. De naam is nauw verbonden met de goden en de beschermers van de zee. In mijn verbeelding combineert het mijn Turkse roots met de Côte d’Azur in haar hoogtijdagen. Olisque gaat over the luxury of simplicity, de kracht die schuilt in de simpele genoegen van het leven.”

De Stories of the Aegean-strandlakenlijn is in drie verschillende prints - genoemd naar badplaatsen aan de Egeïsche Zee - verkrijgbaar: Bodrum, Foca en Cesme Alle prints zijn in vier kleuren beschikbaar: blauw, amber green, roze en night. De strandlakens hebben een afmeting van 95 centimeter bij 200 centimeter. De collectie is vanaf deze lente-zomer verkrijgbaar en in heel Europa te bestellen.

Strandlaken uit de collectie 'Olisque's Home Linen Collection' van Süleyman Demir. Credit: Olisque

Demir begon zijn modecarrière bij Vivienne Westwood, waarna hij hoofdontwerper van Viktor & Rolf werd. De modeontwerper is bovendien mede-oprichter van het modemerk Oscar Süleyman.