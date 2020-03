Modeontwerper Veronique Branquinho lanceert bruidsmerk

Veronique Branquinho en bruidsmodehuis Marylise Rembo Fashion Group hebben de handen ineengeslagen. De ontwerper heeft een speciale high end bruidscollectie gemaakt voor het Belgische bruidsmodehuis, zo meldt het in een persbericht. De samenwerking resulteert in een gloednieuw merk voor het portfolio van de groep: Carta Branca

De Marylise & Rembo Fashion Group heeft twee bruidsmerken in het portfolio: Marylise en Rembo Styling. Carta Branca wordt dus het derde label. Het nieuwe merk wordt gekenmerkt door sensuele vrouwelijkheid. De eerste collectie bestaat uit tien silhouetten.

“Bij Veronique gaat bruidsmode om puurheid en essentie. Ze ontwerpt intuïtief en vertrekt vanuit dingen die ze zelf mooi vindt. Ze wil de bruid haar mooiste dag op die manier onvergetelijk maken. Wat haar aantrekt in bruidsmode is het verlangen: verlangen naar die bijzondere dag en die ene jurk die met liefde gemaakt wordt geheel op maat van de bruid, in kwalitatieve stoffen en met precisie en zorg afgewerkt. En de bruid is bereid om er op te wachten, ernaar te verlangen. Dat vindt ze een mooi en sterk denkbeeld,” aldus het persbericht.

De eerste collectie is vanaf nu te kopen bij bruidsboetiek Le Chapeau in Antwerpen en wordt tijdens Barcelona Bridal Fashion Week 2020 ook getoond aan internationale pers. Prijzen van de items liggen tussen de 2500 en 4500 euro.

Beeld: Via Marylise & Rembo Fashion Group