Modestoffen voor SS20: de comeback van Seersucker

Op de Première Vision gaat menig “stof hart” sneller kloppen. Stofleveranciers laten zich twee keer per jaar van hun meest glansrijke kant zien. Tussen al de nieuwe stoffen voor SS2020 springt de Seersucker eruit.

Seersucker is een klassieker onder de zomerstoffen. In de jaren 20 droegen veel mannen pakken gemaakt van seersucker en ook in de jaren 80 had deze stof een opleving om nu in 2020 opnieuw te verschijnen in nieuwe varianten.

Seersucker is een stof die ontstaat door een speciale behandeling. Van oorsprong werd seersucker gemaakt van 100 procent katoen, tegenwoordig kennen we ook andere samenstellingen. Bij katoenen seersucker wordt voor het weefproces 50 procent van de garens gekrompen. Na het weven wordt de stof opnieuw gekrompen. De 50 procent nog niet voorbewerkte garens krimpen tijdens dit proces waardoor de bobbelige structuur ontstaat. Bij seersucker gemaakt van katoen en polyester, vervalt het eerste proces. Na het weven wordt de stof gekrompen waardoor het katoengaren krimpt en de bekende structuur ontstaat. Deze variant is goedkoper dan de katoenen seersucker. Een derde techniek is het gebruik van niet elastangaren en garen met elastan, het hele proces van krimpen komt hiermee te vervallen. Het garen met elastan is verantwoordelijk voor de bobbelige structuur. De vierde techniek is het gebruik van een finish waardoor ook plaatselijke krimpeffecten kunnen worden bereikt. Een goede stabilisatie is van groot belang om te voorkomen dat het krimpeffect na een wassing verdwijnt.

Seersucker gemaakt van katoen draagt heerlijk koel in de zomer en kreukt niet. In het Frans heet deze stof: crépon soda of cloqué.

Fabel of feit: Volgens diverse bronnen is seersucker afkomstig van de Perzische woorden ‘sheer and shakar’, dat melk en suiker betekent. Waarschijnlijk door de overeenkomsten met de gladde en soepele samenstelling van melk en het korrelige van suiker. Volgens andere bronnen is seersucker afkomstig van het Hindoestaans ‘kheer aur shakkar’. Dit betekent pudding en suiker en komt voor uit de gelijkenis met de grove en gladde strepen.

Tekst: Carla van den Puttelaar hoofdredacteur vakblad Kleur&Stijl.

