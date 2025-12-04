Modestudent Conor Turley ontwerpt queer-capsulecollectie met Essentiel Antwerp

Na de samenwerking met de inmiddels afgestudeerde Paula Van Dyck gaat Essentiel Antwerp opnieuw in zee met de Modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. De tweede collectie komt uit de koker van derdejaarsstudent Conor Turley.

Samen met het designteam van Essentiel Antwerp herontwierp Turley silhouetten uit zijn vorige collectie, geïnspireerd door de Roaring Twenties en het Berlijnse nachtleven. Specifiek: een documentaire over een queergemeenschap in Duitsland in de jaren 20. De capsule bestaat uit een bomber, jurk, overhemd en rok waarin de stijl van Essentiel Antwerp doorschemert.

Tijdens het jaarlijkse eindejaarsdefilé van de Academie reikt Essentiel standaard de prijs uit voor een opvallend talent om opstarthulp te bieden - dit jaar dus Turley. “Het gaat om het stimuleren van wilde ideeën en het geven van een platform aan jonge ontwerpers om te schitteren,” zegt Inge Onsea, Creative Director en medeoprichter van Essentiel Antwerp. “Wij geloven in de kracht van mentorship, en het ondersteunen van nieuw talent zoals Conor houdt onze wereld onverwacht en vol verrassingen.”

Turley kreeg bijvoorbeeld hulp met materiaalkeuze en het omzetten van handgemaakte manipulaties naar machinale productie, het creëren van zijn co-branded label, de campagne shoot, het lanceer-event en de etalagepresentatie.

De capsulecollectie van Essentiel Antwerp en de Antwerpse Modeafdeling met Conor Turley is vanaf 4 december te koop via de webshop en het Essentiel filiaal aan de Huidevettersstraat in Antwerpen.