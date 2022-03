Modeweek Berlijn: Het statement van de Oekraïense ontwerper Jean Gritsfeldt

In het licht van de oorlog in Oekraïne lijken mode en modeweken onbelangrijk, zo niet frivool. En toch slaagt de Oekraïense ontwerper Jean Gritsfeldt erin het statement van het uur te maken met zijn modeshow in het Berlijnse Kraftwerk, die veel toeschouwers recht in het hart raakte.

Het gaat niet om de mode

Een model in een los zwart T-shirt met de tekst "Oekraïne" danst eerst extatisch en kronkelt over de catwalk. Daarna volgt een model in een lange zwarte halterjurk met de tekst "Conscience". In de volgende outfit zie je "Oekraïne" geschreven op het T-shirt en "vrijheid" op de rok. En zo volgen er meer woorden als "geluk", "vrede", "dankbaarheid" en "liefde".

Met elke nieuwe outfit wordt het duidelijk: Gritsfeldt's modeshow gaat niet over mode. In plaats van zijn herfst/wintercollectie te presenteren zoals gepland, toonde hij een statement van emoties en gevoelens.

Beeld: Getty for Nowadays

Beeld: Getty for Nowadays

"Vandaag is het niet de tijd om over mode te praten, maar door mode," zegt Jean Gritsfeldt in een opgenomen videoboodschap vanuit de Oekraïense hoofdstad Kiev aan het begin van de show. "Vandaag laten we niet het nieuwe seizoen zien, vandaag laten we geen nieuwe looks zien, want als je in een schuilkelder zit, of in een ondergrondse schacht, of in de kelder, maakt het niemand wat uit wat je draagt."

Universele waarden

De kleding van de modellen was eenvoudig, bijna ascetisch - T-shirts, rechte rokken, jogbroeken, katoenen hemdjurken. Maar juist deze reductie tot de essentie weerspiegelt hoe het leven tijdens een oorlog tot het hoogstnoodzakelijke wordt teruggebracht. En de verklaring was volledig gericht op de emotie en de symbolische kracht die schuilt in de eenvoudige, gedrukte woorden als "liefde", "menselijkheid" en "geluk".

Uitgesproken door een Oekraïense ontwerper, die zich waarschijnlijk op dit moment in het belegerde Kiev bevindt, krijgen deze universele woorden een enorme explosieve kracht. Want zij spreken zijn hoop uit en die van miljoenen Oekraïners: van dingen waar alle mensen naar verlangen.

Beeld: Getty for Nowadays

De kracht van mode

Sinds de Russische aanval op buurland Oekraïne zit de ontwerper vast in Kiev, en dat geldt ook voor zijn collectie voor de komende herfst/winter. Maar hij bracht zijn boodschap op de catwalk met de hulp van 30 vrijwilligers uit Berlijn.

Beeld: Getty for Nowadays

De vrijwilligers, die door de organisaties Fashion Revolution en Sustainablefashionmatterz waren bijeengebracht, zijn tien dagen voor de show begonnen met het naaien van zijn ontwerpen en het bedrukken ervan met de uitspraken, zei Claudia Bischof, de directeur van Fashion Revolution Duitsland, woensdag.

Er gingen veel Whatsapp berichten en telefoontjes heen en weer totdat de kleren klaar waren. "Ik weet dat hij erg ontroerd is en ik geloof dat we hem wat kracht hebben kunnen geven," zegt Bischof.

Want Gritsfeldt's kracht zit in zijn mode. "Vandaag gebruik ik het instrument van de mode en ik vecht nu, zodat wij morgen vrij zijn," zegt Gritsfeld in de videoboodschap in Berlijn. "Vol vrijheid voor Oekraïne en voor alle mensen op de planeet Aarde. Dat is mijn kracht en mijn missie."

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE. Vertaling en bewerking van het Duits naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.