Modieuze relatiegeschenken met een goed verhaal

Relatiegeschenken zijn van alle tijden. Of het nou gaat om een Koning aanbidden, onder de aandacht komen bij je klanten of je medewerkers een hart onder de riem steken – een passend geschenk doet het altijd goed. Bij dit onderwerp wordt er vaak gedacht aan een usb-stick met een bedrijfsnaam, een Parker-pen of een keycord. Handige dingen, maar wat breng je nou eigenlijk over? Dat is tegenwoordig zo mogelijk nog veel belangrijker! Wat geef je nou echt en waar draait het nou echt om?

Dat is de vraag waar Arnhems modelabel Fraenck het antwoord op denkt te hebben. Deze onderneming bestaat inmiddels drie jaar en heeft zich sinds kort op de relatiegeschenkenmarkt geworpen. Een branche waar het vaak om grote hoeveelheden gaat voor weinig.

“Dat wordt gelukkig wel een stuk minder, denken we.”, zegt Pascal Mulder, mede-eigenaar van Fraenck. “Waar we de afgelopen tijd achter zijn gekomen, is dat het verhaal achter wat je geeft, de essentie van het product, minstens zo belangrijkst is.” Volgens de ontwerper is de ‘kiloknaller mentaliteit’ niet meer aan de orde. “Een relatiegeschenk dat écht duurzaam en op goede wijze is gemaakt, daar kan je je nu echt mee onderscheiden”.

Volgens het ontwerpersduo blijft een shopper van oud bannerdoek een van de populairste items. Maar zo langzamerhand verschuift de voorkeur toch meer uit naar andersoortige items. Etuis, laptophoezen of bijvoorbeeld heuptassen. “We zijn ontwerpers en kunnen dus goed een voorzet geven in het vormgevingsproces. Eind vorig jaar hebben we tafellampen ontworpen en geproduceerd van oud geveldoek voor De Kempenaer Advocaten. Het was een succes, we kregen gelijk een re-order.” aldus Mulder.

Het duurzaam inzetten van materialen in combinatie met verantwoorde arbeid is niet meer weg te denken uit deze tijd. Elk bedrijf heeft wel iets liggen wat een tweede leven verdient. “Wij kennen de markt en de mogelijkheden inmiddels goed. Levertijd, kwaliteit en prijs blijven onverminderd de belangrijkste onderdelen. Het is echt niet noodzakelijk om altijd uit te wijken naar het buitenland. Met Fraenck kunnen we betaalbare producten ontwikkelen en snel leveren.” De ondernemers kregen onlangs een aanvraag waarbij de vraag was of er mooie producten gemaakt konden worden van oude geplastificeerde routekaarten. De bedachte producten moeten nog even onder de pet blijven, maar “dit wordt echt heel gaaf en origineel”, aldus Ratna Ho. “Met dit soort projecten kunnen we duurzaamheid, MVO en SROI binnen het bedrijfsleven ook echt op de kaart zetten en laten zien wat de mogelijkheden allemaal zijn.”

Lees meer over Fraenck op de merkpagina: fashionunited.com/companies/fraenck