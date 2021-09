Moederbedrijf Mango lanceert nieuw merk: Alter Made

De Mango Group, het moederbedrijf van Spaans modemerk Mango, introduceert een nieuw merk. Het merk heeft de naam Alter Made gekregen en focust zich op tijdloze, duurzame en kwalitatieve collecties voor klanten die op zoek zijn naar duurzame mode, aldus het persbericht.

Alter Made is een damesmodemerk en zal compleet onafhankelijk zijn van grote zus Mango. Zoals eerder genoemd heeft Alter Made een duurzame insteek. Niet alleen zullen de items tijdloos en kwalitatief zijn, er is ook gekozen voor lokale productie en traceerbaarheid.

Om geen grote voorraad te hebben, kiest het merk voor een short-run productie strategie. De eerste lancering zal dan ook maar bestaan uit 120 kledingstukken. Daarnaast is ook de logistiek voor het merk onder de loep genomen en zo duurzaam mogelijk gemaakt.

Hoewel Alter Made onafhankelijk is van Mango, zal het merk wel dienen als een laboratorium waarin ook Mango’s processen verbeterd kunnen worden. “Alter Made is een gedifferentieerde waarde inzet van de Mango Group die zich richt op een specifiek publiek die meer verantwoord wil consumeren,” aldus Toni Ruiz, CEO van Mango, in het persbericht.

“Ons doel is om deze trend te vergezellen terwijl we leren en nieuwe manieren van werken uit proberen waardoor we onze wereldwijde duurzaamheidsstrategie kunnen verder zetten.

Alter Made maakt in november online het debuut op de website altermade.com. Het merk zal voorlopig verkocht worden in Spanje, Frankrijk, Duitsland en Nederland. Ruiz geeft aan dat het merk over drie jaar 25 miljoen euro omzet moet draaien.