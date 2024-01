Moederbedrijf We Are Labels stapt met nieuw merk de wholesale in

De Nederlandse Labels Group lanceert een nieuw merk: Nous Sommes Labels. Met dit merk gaat het moederbedrijf van retailer We Are Labels ook de wholesalemarkt op, zo blijkt uit een persbericht.

Het nieuwe merk wordt omschreven als een merk voor de jonge vrouw. “Van tijdloze klassiekers tot on-trend items”, aldus het bericht. Naast kleding (tops, broeken, knitwear, etc.) biedt het merk ook accessoires. Nous Sommes Labels presenteert meerdere collecties per seizoen. Het merk wordt tevens gepresenteerd tijdens de beurs Preview Women in Nieuwegein op maandag 15 januari waar het de FW24-collectie toont.

Nous Sommes Labels maakt ook al in de winkelstraat zijn intrede dit jaar. De Labels Group is van plan in het najaar van 2024 een winkel te openen in de Negen Straatjes in Amsterdam.

Zie hieronder al de eerste beelden van Nous Sommes Labels.

Nous Sommes Labels Credits: Labels Group

Nous Sommes Labels Credits: Labels Group