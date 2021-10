‘Mogelijk hogere prijzen voor kleding door stijging katoenprijzen’

De katoenprijzen liggen op dit moment op het hoogste niveau sinds september 2011, aldus The Wall Street Journal. Dit kan uiteindelijk leiden tot hogere prijzen voor kleding.

De prijs voor katoen is nu 1.09 dollar per pond, omgerekend 94 eurocent per pond katoen. De hoge katoenprijs is volgens The Wall Street Journal een overblijfsel van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, en de vraag naar katoen uit de VS vanuit China.

Hoe groot de impact van de hogere katoenprijzen zal zijn op prijs voor kleding bij de eindconsument is nog niet zeker. Eerder werd ook al verwacht dat de prijs voor kleding zou stijgen vanwege de toegenomen transportkosten bij modebedrijven vanwege het tekort aan containers en de opstopping in het Suez-kanaal.