Moment.Amsterdam breidt uit met een kledinglijn

Moment.Amsterdam, het merk dat in 2007 werd opgericht en bekend stond om ethisch geproduceerde sjaals, breidt uit met een volledige kledinglijn, zo blijkt uit een brochure van het merk.

Hoe de kledinglijn er precies uitziet en wat voor kledingstukken de collectie bevat, wordt niet bekendgemaakt in de brochure. Wel kunnen we moderne, klassieke details, zachte stoffen en warm wol verwachten. Bovendien bevat de collectie tijdloze sjaals en kledingstukken, zo staat in de brochure.

De eerste kledingcollectie is aankomende inkoopseizoen beschikbaar voor inkopers en ligt volgend jaar als herfst/winter-collectie in de winkels. De collectie wordt in drie drops gelanceerd waar telkens een maand tussen zit. De eerste drop van de collectie staat gepland op 15 juli 2023.