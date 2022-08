Moncler en Barbour maken samen jassencollectie

Het klassieke Britse jassenmerk Barbour heeft een collectie ontwikkeld in samenwerking met luxelabel Moncler. Het resultaat is een reeks jassen en accessoires waarin ‘de geschiedenis en het erfgoed van beide merken samenkomen’, zo is in een persbericht te lezen. Het is voor het eerst dat de labels samenwerken.

Barbour werd in 1894 opgericht door John Barbour. Het Britse bedrijf maakte toen al buitenkleding voor vissers, zeilers en mariniers. Vandaag de dag produceert Barbour allerlei soorten kleding, inclusief accessoires en schoenen, voor vrouwen, mannen en kinderen. Het bedrijf houdt zich wel vast aan het eigen erfgoed: elk seizoen worden een aantal klassieke ontwerpen opnieuw geïnterpreteerd. Ook het van oorsprong Franse Moncler, dat nu in Italië gevestigd is, maakt buitenkleding. Het merk is onder meer bekend van zijn gewatteerde jassen.

De jassen in de samenwerkingscollectie combineren de silhouetten van Barbours waxjassen met gewatteerde capuchons à la Moncler. De jassen zijn uitgevoerd in beige, geel, zwart en een dierenprint.