Mondkapjes de nieuwe ‘it-bag’

Inzicht in brede sociale en economische trends is een belangrijk aspect van het ontwerpproces in de mode. Deze trends hebben een downstream effect op kleur, silhouet en textuur van seizoen tot seizoen. Daarom werken modeontwerpers en merchandisers, hun teams en externe bureaus, vaak een jaar lang, aan de puzzel hoe deze trends het beste te integreren in hun merkvisie. Omdat in de mode zo ver vooruit wordt gewerkt, vormen trends van oudsher een zeer onzekere factor. Echter, vandaag de dag is dat een stuk makkelijker geworden met behulp van algoritmes.

Maar zelfs de slimste data-analisten konden Covid-19 niet voorspellen, en toch heeft de gezondsheidscrisis rechtstreeks invloed op modetrends. Zozeer zelfs dat modemerken genoodzaakt waren om hun collecties voor dit najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 volledig om te gooien. In veel gevallen moesten bedrijven hun productieprocessen helemaal stopzetten omdat de studio’s en kantoren werden gesloten. Sommige bedrijven stortten zich op de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), zoals mondkapjes en gezichtsschermen. Niet uit barmhartigheid, maar om te profiteren van overheidscontracten waarmee hun werknemers aan het werk konden blijven.

Naarmate de pandemie voortraasde en mondkapjes op steeds meer plaatsen nodig waren, groeide de vraag naar PBM’s, niet alleen ter bescherming, maar ook als een modeverschijnsel. Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten, werd met haar gecoördineerde pakken en mondkapjes een ware sensatie. Bij de laatste, voornamelijk digitale, modeweken vonden mondkapjes ook op grote schaal hun weg naar de catwalk. Volgens Keanan Duffty, modeontwerper en directeur van het Fashion Management afstudeerprogramma van de Parsons School of Design, zullen mondkapjes in de toekomst in heel veel collecties verschijnen. Duffy zegt: “Tijdens het griepseizoen waren mondkapjes al de maatschappelijke beleefdheidsnorm in Azië. Nu heeft ook de rest van de wereld het mondkapje geaccepteerd en daarom zullen ze een seizoensgebonden modetrend worden om griep en ook allergieën te bestrijden.”

Zoals bij veel modetrends wordt dat wat eerst vooral praktisch was, zoals een jasje met revers, een broekzak met rivets of een opstaande kraag, nu een voorkeursstijl zonder functionaliteit. Consumenten interesseert de geschiedenis van de rivet of de revers ook niet meer. Met PBM’ s ligt dat anders. Deze zijn niet alleen stijlvol, maar dienen ook een maatschappelijk nut wat maakt dat modemerken buitengewoon voorzichtig moeten zijn hoe dat te brengen.

Keanan merkt op dat, “Hoewel het misschien lijkt alsof merken de trend proberen te verzilveren. Ik noem maar wat een Spandau Ballet ‘True’ mondkap. Misschien worden mondmaskers wel het nieuwe slogan tee-shirt?”

Een t-shirt met een doel naast het logo of de slogan, althans voor nu.

En zo rijst de vraag of er ruimte is in de markt voor luxemerken om klanten te voorzien van pandemie-gerelateerde accessoires, zoals Louis Vuitton’s gezichtsschild van duizend dollar en Burberry’s mondkap van bijna honderd dollar.

Keanan zegt dat “de luxe sector al was begonnen met het zich toe-eigenen van streetwear-ideeën, waaronder sneakers en trainingspakken, en dat luxe versies van pandemie-gerelateerde accessoires een voor de hand liggende volgende stap is. Hij concludeert: “Ze bieden status en bescherming. Voor de luxeconsument is het de nieuwe IT-tas.”

Het is nog maar 25 jaar geleden dat modebedrijven handtassen als onderdeel van hun collecties opnamen, en lederwarenbedrijven prêt-à-porter collecties gingen maken. Misschien dat over 25 jaar, wanneer de huidige pandemie een voetnoot in de geschiedenis is, mensen nog steeds mondkapjes en schilden dragen en vrijwel niemand zich herinnert hoe deze atributen in 2020 levens hebben gered. En merken PBM-accessoires als een essentieel onderdeel van hun aanbod beschouwen.