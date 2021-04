Monki lanceert eerste activewear-collectie

Modelabel Monki lanceert in mei haar eerste activewear-collectie, dat meldt Monki in een persbericht. De Feel Good Wear-collectie is ontwikkeld met vrij bewegen met comfort in het achterhoofd.

De Feel Good Wear-collectie is, naar eigen zeggen, gemaakt van ademende, kreukvrije en sneldrogende stof met een dikkere weving die meer steun zou bieden. De stof bevat de volgende samenstelling: 21 procent elastaan en 79 procent gerecycleerd polyester. Het gebruik van gerecycleerde polyester sluit aan bij Monki’s Planet Power-engagement, zo is te lezen in het persbericht.

“Het is belangrijk voor ons om ons assortiment uit te kunnen breiden met activewear zodat we vrouwen verder kunnen empoweren om zich goed te voelen terwijl ze actief zijn op hun eigen manier”, voegt Caroline Carlryd, hoofd van de ontwerpafdeling, toe in het persbericht.

De activewear-collectie bestaat uit een aansluitende top, sport-bh en een legging. De kledingstukken zijn online verkrijgbaar in vijf kleuren: neutrale tinten, accentkleuren en een versie met print. De collectie bevat maten van XXS tot XXL. FashionUnited heeft de prijzen van de kledingstukken nagevraagd, maar deze zijn nog niet bekend op de redactie.