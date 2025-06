Montblanc debuteert met eerste modecollectie tijdens Milaan Fashion Week

Het in Hamburg gevestigde Montblanc, bekend om zijn vakmanschap in pennen, horloges en lederwaren, debuteerde tijdens Milan Men's Fashion Week met zijn allereerste modecapsulecollectie.

De lederen collectie werd onthuld tijdens Montblanc's allereerste modepresentatie in Milaan, samen met de tweede campagne van het merk met de Amerikaanse filmmaker Wes Anderson. In de campagne is een korte film te zien met acteurs Rupert Friend, Michael Cera en Waris Ahluwalia.

Montblanc debuteert met fashion capsulecollectie Credits: Montblanc by Delfina Seefeld

De collectie bestaat uit 17 looks, ontworpen door Montblanc's creatief directeur, Marco Tomasetta. Hij put inspiratie uit het archief van het merk. De collectie dient als een draagbare uitbreiding van het DNA van het merk, te beginnen met het schrijfbureau van Montblanc.

Tomasetta zegt in een verklaring over de collectie: “Ik was diep geïnspireerd door het archief van het merk in Hamburg, dat ik de afgelopen vier jaar nauwgezet heb bestudeerd. Het heeft me ertoe aangezet om voortdurend na te denken over nieuwe en originele manieren om de wereld van het schrijven dichter bij onze klanten en hun hart te brengen."

Hij vervolgt: “Deze uitdrukking van Montblanc's erfgoed is de meest intieme tot nu toe, iets dat je op je lichaam kunt dragen en dat letterlijk een deel van je wordt.”

Montblanc debuteert met fashion capsulecollectie Credits: Montblanc by Delfina Seefeld

De luxe capsulecollectie belicht bovenkleding, overhemden, broeken en korte broeken, allemaal vervaardigd uit leer. De collectie is ontworpen om "het bureau in een draagbare vorm te belichamen", zodat mensen "het schrijven intiem in hun dagelijkse stijl kunnen brengen." Hoogtepunten zijn subtiele ontwerpkenmerken zoals pennenhouders en grote zakken in enveloppenstijl op jassen en overhemden.

De modecapsule werd gestyled met lederwaren uit de lente-zomercollectie 2026 van het merk.

Montblanc debuteert met fashion capsulecollectie Credits: Montblanc by Delfina Seefeld

Montblanc debuteert met fashion capsulecollectie Credits: Montblanc by Delfina Seefeld