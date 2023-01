MOOST & THE MUSE wil met de nieuwe ss23 collectie vrouwen inspireren om haar eigen magie met volle overgave uit te dragen

MOOST & THE MUSE is een bohemian lifestyle merk met een touch of rebellion. Het modelabel wil muses inspireren om haar unieke zelf te zijn, zich te bevrijden van de sociale druk en normen en dat te durven uitdragen. MOOST & THE MUSE bewondert de verschillende visies van vrouwen met hun kijk op de wereld. Zij laten zien dat magie overal om ons heen te vinden is zolang je er maar voor open staat. Het draait allemaal om bewustwording, het omarmen van je avontuurlijke kant en het te durven onthullen van je ware authentieke zelf.

Beeld: MOOST & THE MUSE

Dare to be your authentic self

Met de nieuwe voorjaars- en zomercollectie ’23 willen we vrouwen in haar eigen kracht zetten. De collectie ‘AUTHENTIC SPIRIT’ bestaat uit tijdloze unieke items die de vrouw inspireert om haar eigen magie uit te dragen. Het contrast van rauwe, maar flowy items is in deze collectie kenmerkend. Hierdoor helpt MOOST & THE MUSE vrouwen om hun eigen stijl te creëren en zo dichtbij zichzelf te kunnen blijven.

MOOST & THE MUSE laat zich niet leiden door fast fashion en trends. Elke collectie wordt met veel passie en aandacht gecreëerd met de bewuste keuzes voor stoffen. Het bohemian modelabel werkt voornamelijk met aardse tinten en hoge kwaliteit nature based materialen zoals katoen en viscose die jou helpen bewuster te leven. De combinatie van de gekozen aardse kleuren, slubgaren en crinkle geweven stoffen dragen bij aan het ultieme gevoel van vrijheid.

Beeld: MOOST & THE MUSE

De nieuwe collectie bevat comfortabele en playful items

De nieuwe 2023 collectie ‘AUTHENTIC SPIRIT’ bevat comfortabele en playful items en kunnen gemakkelijk het hele jaar door gecombineerd worden. Van beachy maxi jurken, luchtige bohemianco-ord sets, kanten bralettes, gypsy inspired sieraden tot aan stoere items met studs. In deze collectie heeft MOOST & THE MUSE voor het eerst gebruikt gemaakt van kleur om de collectie meer diepgang te geven. Denk aan; Etruscan red, Silver Sage & Infinity blue gecombineerd met de bekende zachte aardetinten.

Elke drop heeft zijn eigen thema. De eerste lancering heet “Seeking for wild adventure”. Daaropvolgend “Island Escape”, “Free spirit” & “Summer Goddess”. MOOST & THE MUSE sluit af met een ‘Be bold’ festival capsule collectie ontwikkelt in samenwerking met een welbekende inspirerende muse. Zij laat zien hoe vrij, puur en vol energie je door het leven kan dansen!

Naast het lanceren van de nieuwe collectie heeft MOOST & THE MUSE onlangs een naamswijziging doorgevoerd. De nieuwe naam versterkt de visie en missie en de kijk op de wereld: De vrouw inspireren om haar authentieke zelf te zijn en om haar eigen magie met volle overgave uit te dragen.

Beeld: MOOST & THE MUSE

MOOST & THE MUSE staat op de modefabriek

De modefabriek keert weer terug op 22 en 23 januari 2023 en ook de bohemian lifestyle brand MOOST & THE MUSE zal hierbij aanwezig zijn. Je vindt ze terug op standnummer B138.