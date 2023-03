Morocco Fashion Week zet talenten uit de Arabische wereld in de spotlight

Marokko is een land vol inspiratie voor Franse ontwerpers en roept nu zijn eigen fashion week in het leven. De tweede editie vond plaats op 10 en 11 maart 2023 in Marrakesh. Het cosmopolitan evenement zette 17 ontwerpers in de spotlight met de intentie om de Arabische creaties ook te laten shinen buiten de grenzen van hun land.

Het evenement begon in de M Avenue, een nieuw aangelegde boulevard met modeboetieks, gelegen buiten de Medina dat dichtbij een groot aantal prestigieuze hotels ligt. In het gloednieuwe culturele gebouw, de Meydene, werden op vrijdag 10 maart de ready-to-wear-shows gehouden. De scouting van nieuwe locaties voor de Morocco Fashion Week is in volle gang en wordt georganiseerd door de Oriental Fashion Show.

De in Parijs gevestigde vereniging is bekend bij professionals uit de Franse industrie omdat zij al meerdere keren de show in de hoofdstad heeft gepland. Met 18 jaar ervaring is de Oriental Fashion Show nu de officiële organisator van de Morocco Fashion Week. Haar voorzitter, Hind Joudar, bevestigde aan FashionUnited dat de naam “Morocco Fashion Week” is geregistreerd bij het INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Beeld: Ontwerp door Marine El Himer | Credit: Paul Tomasini

Modest fashion tussen diverse ontwerpers

Diverse ontwerpers toonden modest fashion items. Deze kledingstukken zijn bedoeld om het grootste deel van het lichaam te bedekken. Sommige outfits zijn versierd met hijabs en gericht op moslima’s- een belangrijke doelgroep aangezien de wereldwijde moslimbevolking nu zo’n twee miljard mensen telt. Deze demografische groei is jong: zeventig procent van de bevolking is jonger dan veertig jaar, terwijl de generaties Z en Y vijftig procent vertegenwoordigen, volgens cijfers uit het rapport Mastercard-Crescentrating Global Muslim Travel Index 2022.

Het aanbod van kaftans en abaya’s was net zo gevarieerd als de herkomst van de ontwerpers. Een deel van de makers was niet alleen Marokkaans maar ook Palestijns, Frans, Libanees en Kazachstaans. Op de catwalk: gevestigde ontwerpers zoals Bernard Jabbour (Libanon) en jonge afgestudeerden die deelnamen aan een wedstrijd voor jong talent. De winnaar van het stel: Donia Shehadeh, die satijnen avondjurken creëerde met volumineus naaldwerk en sensuele uitsnijdingen. Zij krijgt de kans om haar collectie te presenteren in Frankrijk, tijdens de Paris Fashion Week, en in de Oriental Fashion Show.

Beeld: Rechts, ontwerper and winnaar van de wedstrijd: Donia Shehadeh | Credit: Paul Tomasini

Shehadeh studeerde mode aan de Accademia Di Moda, in Nazareth. De academie is opgericht door Saher Okal, de winnaar van het tweede seizoen van Project Runway in het Midden-Oosten. Hij zei: “Ik studeerde mode in Italië en ik vond het erg moeilijk. Ik kreeg van iemand een beurs om in Italië te gaan studeren en op het moment dat ik begon, dacht ik ‘ik moet alle nieuwe talenten in mijn land helpen’. Daarom besloot ik een modeacademie in Palestina te openen. Niet iedereen kan het zich veroorloven om ergens anders heen te reizen om mode te studeren, dus ik dacht dat ik mensen in mijn land moest helpen om ter plekke, thuis, in mijn land over ‘ontwerpen’ te leren.”

Op 11 maart stond Omri Elayan, een andere Palestijnse ontwerper, op het podium onder de weelderige kroonluchters van de Royal Mansour, een historisch luxe hotel in Marrakesh. De modeontwerper uit de regio Shfaram in Galilea wordt volgens het persbericht beschouwd als de ‘eerste ontwerper van mannenkleding in Palestina’. Zijn collectie draaide om donkere pakken, versierd met lovertjes borduurwerk, veren en transparante materialen, en omvatte een lijn met artikelen voor zowel mannen als vrouwen.

Beeld: Collectie door Omri Elayan | Credit: Paul Tomasini

Een andere naam die men niet mag vergeten is: Zineb Hazim. De ontwerper van Marokkaanse afkomst en Italiaanse nationaliteit verleidde het publiek van Meydene met de creativiteit van zijn ‘modest fashion’. Haar collectie met de naam “Abaya Street Couture” bestond uit niet-opvallende outfits, bezaaid met gouden of felblauwe pailletten. Het spel van materialen en de indrukwekkende volumes stelden af en toe een lichaamsdeel bloot, wat aantoont dat modest fashion zich tot alle vrouwen kan richten.

Beeld: Ontwerper Zineb Hazim en haar modellen | Credit: Paul Tomasini

Het project van een consortium van de Arabische modeweek

Het tweejaarlijkse evenement dat nu de Morocco Fashion Week vertegenwoordigt lijkt toekomst te hebben. Hind Joudar kondigde bovendien een belangrijk aankomend project aan, de introductie van een consortium van de Arab Fashion Week.

“Met Morocco Fashion Week, Kazachstan Fashion Week, Azerbeidzjan Fashion Week en Tadzjikistan Fashion Week bouwen we een project genaamd Fashion Industry. In samenwerking met alle talenten van deze verschillende regio’s zijn we bezig met het realiseren van een partnerschap voor de uitwisseling van ontwerpers”, aldus Joudar.

De voorzitter zegt: “We werken al 18 jaar aan de organisatie, het label Oriental Fashion Show, en dankzij hen hebben we de ontwikkeling van de Azerbeidzjaanse modeweek en de Kazachstaanse modeweek kunnen ondersteunen. We hebben altijd aan hun zijde gestaan.”

Het Fashion Industry project wordt ‘een soort van de mode Erasmus’ legt Joudar uit. De Morocco Fashion Week zal haar Marokkaanse ontwerpers naar andere hoofdsteden van de Arabische wereld zoals Koeweit sturen en zal buitenlandse ontwerpers blijven uitnodigen. Ze voegt eraan toe: “Het is een synergie tussen jonge talenten. Er is een nieuwe generatie die anders tegen mode aankijkt, we zitten niet meer in grote institutionele huizen zoals vroeger. Nu willen jonge mensen vrij zijn, maar wij moeten hen steunen. Deze Fashion Week wordt een platform van zichtbaarheid voor hen.”

Beeld: Collectie door d'Omri Elyan | Credit: Paul Tomasini

Julia Garel werd uitgenodigd door Oriental Fashion Show en reisde daarvoor af naar Marrakesh.