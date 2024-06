MOS MOSH: de nieuwe SS25 collectie

De lente inluiden

Terwijl de eerste zonnestralen van de lente zich tegen de kilte van de winter keren, verschijnt de lente/zomer SS25 van MOS MOSH als een zonsopgang aan de horizon. Met een serene basis van aardse zandtinten gaat de collectie over op wit op wit, helderblauwe denimaccenten en de tint van dit seizoen: vleugjes rood, als de ultieme kleur om aandacht op te eisen en leven in de alledaagse garderobe te brengen.

Contrasten komen samen in vrouwelijke en jongensachtige sferen

Er ontstaat een opvallend samenspel tussen vrouwelijke romantiek en stoere jongensachtige charme, waarbij delicate boho-borduursels, romantische bloemen en preppy sportieve details harmonieus met elkaar contrasteren. De contrasten komen tot uiting in de moderne kleurblokkering, waarbij een stoffenfusie van kleuren, cut & sew denim en sterke garenblokkering elkaar afwisselen. Het kleermakerswerk neemt nieuwe vormen aan, waardoor de silhouetten veranderen en zorgelozer en nonchalant worden.

De lente-zomercollectie 2025 van MOS MOSH is een symbool van een nieuw begin: een nieuwe start van een jaar, opnieuw beginnen en een fris seizoen in bloei.

Capsule collectie

Dit seizoen vind je een speciale capsulecollectie als onderdeel van de Spring Summer collectie. Ontdek een collectie van zorgvuldig samengestelde stijlen die gemak en zachtheid toevoegen aan je casual garderobe, een mix van comfort en cool. De collectie is ontworpen voor het dagelijks leven, met stukken die gemakkelijk aan te passen zijn. De essentie van de collectie is om dingen eenvoudiger, zachter, alledaagser en minder statement te maken. Omarm stijlen die je dag vereenvoudigen en tegelijkertijd je look verbeteren.

Over MOS MOSH

Kim Hyldahl richtte MOS MOSH op in 2010. MOS MOSH staat bekend om goed passende kleding, hoge kwaliteit en ontwerpen met een twist. Vrouwen over de hele wereld hebben de look en de perfecte pasvorm van MOS MOSH-jeans omarmd en het merk heeft zichzelf gevestigd als een blijvertje in de hedendaagse modewereld met luxe jeans en maatkleding.