MOS MOSH Gallery. onthult een symfonie van stijl en inhoud voor FW24 op Preview Beurs

Stap in een wereld waar klassieke stijlen naadloos samengaan met hedendaags design in een symfonie van verfijning met de herfst-wintercollectie 2024 van MOS MOSH Gallery. De collectie viert de nauwgezette aandacht voor detail die het merk kenmerkt, en biedt een unieke fusie van rijke kleuren, gestructureerde oppervlakken en flatterende pasvormen. Het vakmanschap is overduidelijk en benadrukt de toewijding van het merk aan kwaliteit en tijdloze elegantie.

Wat deze collectie echt onderscheidt, is de introductie van een kleine capsule met hybride kleding, waarin luxe en technische kleding naadloos in elkaar overgaan. Deze innovatieve aanpak zorgt voor een perfecte balans tussen prestaties en persoonlijkheid, met kledingstukken die er niet alleen onberispelijk uitzien, maar ook passen bij de dynamische levensstijl van de moderne man. "We zijn verheugd om onze herfst-wintercollectie 2024 te introduceren, die een symfonie van stijl en inhoud vormt. Het weerspiegelt onze toewijding aan het kleden van de moderne man met vertrouwen en stijl, met een mix van klassieke en eigentijdse elementen", zegt Mads Fogh, Brand Manager bij MOS MOSH Gallery.

Mis de kans niet om een exclusieve presentatie van de collectie bij te wonen.

Kom naar de Preview Refined-beurs: Datum: Maandag 22 januari 2024

Locatie: Preview, Gieten Nieuwegein

Stand: 1e verdieping, W012

Credits: Mos Mosh Gallery

Over MOS MOSH GALLERY.

Opgericht in 2020, heeft het Deense modemerk MOS MOSH Gallery. in slechts enkele jaren tijd met zijn gerichte collecties, die luxe herdefiniëren met een naadloze balans tussen kwaliteit en betaalbaarheid, naam gemaakt. Gevestigd in Kolding, Denemarken, en geleid door Kim Hyldahl en Brand Manager Mads Fogh, is MOS MOSH Gallery. verkrijgbaar in meer dan 500 winkels in heel Europa.

Showroom in Antwerpen

Retailers die meer willen weten over MOS MOSH Gallery. kunnen in de showroom terecht van mode-agentuur D-Lux Concept of kunnen contact opnemen met Laurent Langmans, laurent@amv-agency.com.

