MOS MOSH Gallery. presenteert hun herfst/wintercollectie 2025

Het Deense modemerk MOS MOSH Gallery. staat bekend om zijn unieke mix van casual mannenmode, waarbij high-end stoffen worden gecombineerd met een onderscheidende twist. Met de Autumn/Winter 2025 collectie heeft het merk de creatieve grenzen nog verder verlegd en biedt het een dynamische reeks stijlen en silhouetten die de garderobe essentials van dit seizoen opnieuw zullen definiëren.

Een creatief proces geleid door intuïtie

Het creatieve proces is diep geworteld in de identiteit van het merk. De ontwerpfilosofie vloeit op natuurlijke wijze uit de vingertoppen van de ontwerpers, zonder een vast plan vanaf het begin - maar een gevoel dat natuurlijk groeit. Dit dynamische en vloeiende proces wordt geleid door intuïtie en een intuïtie waar de ontwerpers zo op vertrouwen.

“We laten ons inspireren door Japanse werkkleding, wat van invloed is op de silhouetten, details en stoffen van de collectie,” zegt Brand Manager Mads Gyldendal Fogh. Het resultaat is een collectie die zowel vrijheid als structuur viert, waardoor het een van de meest veelzijdige en diverse aanbiedingen van het merk tot nu toe is.

Credits: MOS MOSH Gallery.

De essentie van herfst/winter 2025

Hoewel werkkleding altijd een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwerpen van het merk, omarmt MOS MOSH Gallery in deze collectie een breder scala aan stijlen dan ooit tevoren. “De collectie raakt een breed scala aan stijlen, misschien wel breder dan ooit tevoren,” zegt Mads Gyldendal Fogh. Er worden nieuwe silhouetten geïntroduceerd, met name broeken met meer volume en wijdere snitten, in combinatie met ontwerpen waarin zowel structuur als bewegingsvrijheid voorop staan. De preppy look maakt ook een sterk statement met polo's met lange mouwen, breisels en sweats, allemaal in frisse kleuren die de essentie van deze klassieke stijl vastleggen.

DYNAMIC LUXE: de toekomst van tailoring

Een opvallend kenmerk van de collectie is de introductie van “DYNAMIC LUXE”, een nieuwe confectielijn die klassiek kleermakerswerk herdefinieert met een verfijnde maar flexibele benadering. Verwacht nette pakken, inclusief blazers met dubbele en enkele rij knopen - simpel gezegd, alledaagse kleding die luxe met comfort combineert. “DYNAMIC LUXE is ontworpen om met je mee te bewegen. Deze kledingstukken vormen een balans tussen structuur en gemak, en bieden zowel elegantie als functionaliteit”, legt de Brand Manager uit.

De “DYNAMIC LUXE”-lijn, die zich richt op 4-way stretchstoffen, biedt een scherpe, moderne look zonder aan comfort in te boeten, waardoor het een must-have is voor de garderobe van elke man.

MOS MOSH Gallery. bij PREVIEW 2025

Het merk is al goed ontvangen op de Benelux-markt en wordt nu vertegenwoordigd door 60 geselecteerde retailers in de hele Benelux. Gallery. toont hun collectie op de PREVIEW beurs.

MOS MOSH Gallery. wordt in de Benelux vertegenwoordigd door D-Lux Agency (Antwerpen).

Contactpersonen Nederlandse markt:

Stéphane Timmerman - stephane@dluxconcept.com

- stephane@dluxconcept.com Jethro Van Dyck - Jethro@dluxconcept.com jethro@dluxconcept.com

Contactpersoon voor de Belgische markt:

Laurent Langmans - laurent@amv-agency.com