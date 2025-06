Mos Mosh Gallery SS26: Gemaakt voor Generaties

Leeftijd vervaagt; karakter en stijl definiëren de moderne man. Met onze lente/zomer 2026 collectie zetten we onze toewijding aan tijdloos design voort. Gemaakt voor de man die zichzelf kent, is deze collectie een fusie van Japans minimalisme, Italiaanse finesse en Scandinavische helderheid, een mix die het Gallery-universum definieert.

Dit seizoen opent met diepe marineblauwe tinten en verschuift langzaam naar warme neutrale kleuren en aardetinten groen, met als hoogtepunt een verfijnde hint oranje. Een gedurfd accent wordt toegevoegd met seizoensgebonden dierenprints, herzien voor de moderne heer. Elke kleur is weloverwogen, elk patroon doelgericht, niets is zonder intentie.

We jagen geen trends na. We creëren kledingstukken die we mooi vinden en die lang meegaan in de garderobe, kleding die vandaag goed voelt en over jaren nog steeds goed zal voelen. Elke stijl is met vakmanschap gemaakt, ontworpen om generaties lang gedragen en beleefd te worden.

De eerste levering is vanaf januari 2026 verkrijgbaar bij onze retailers en op de MOS MOSH website.

