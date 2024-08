MOS MOSH: Het denim verhaal

In 2010 werd MOS MOSH geboren uit een eenvoudige maar ambitieuze droom: denim herdefiniëren. Met slechts zeven zorgvuldig vervaardigde broeken en jeans begon oprichtster Kim Hyldahl aan een reis, gevoed door een passie voor kwaliteit en design. Geïnspireerd door Amerikaanse denim pasvormen, Italiaanse finesse en aandacht voor details, werden de eerste tekeningen gemaakt aan de keukentafel van Kim Hyldahl. Daarmee werd de basis gelegd voor wat MOS MOSH vandaag de dag definieert.

Vanaf het begin was denim voor MOS MOSH niet zomaar een stof; het was hun DNA. Elk stuk weerspiegelt een toewijding aan vakmanschap en tijdloze stijl. Al snel groeiden de zeven broeken uit tot volledige collecties, en het verhaal van MOS MOSH verspreidde zich. Vandaag de dag is het merk wereldwijd geliefd en biedt het niet alleen jeans, maar een levensstijl die gekenmerkt wordt door authenticiteit en moderniteit.

Vandaag de dag staat MOS MOSH als een bewijs van doorzettingsvermogen en passie. Vanaf het bescheiden begin met zeven paar jeans, is MOS MOSH uitgegroeid tot een internationaal erkend denimmerk. Denim blijft voor MOS MOSH meer dan alleen een stof – het is een verhaal dat verweven is in elk kledingstuk.

Credits: MOS MOSH

Credits: MOS MOSH

Erfgoed in elke draad

Van de ruige dagen van de Amerikaanse goudkoorts tot de catwalks van Milaan, denim is meer dan alleen een stof; het is een symbool van veerkracht, rebellie en innovatie. En dat is het nog steeds voor MOS MOSH. Denim weerspiegelt de diepgewortelde band van het merk met deze iconische stof, en soms voelt het alsof denim door hun aderen stroomt. Elk paar jeans van MOS MOSH is een meesterwerk, zorgvuldig vervaardigd uit eersteklas stoffen, ontworpen met aandacht voor detail en die kenmerkende twist waarvoor ze bekend staan. Hun denimontwerper besteedt ontelbare uren aan het perfectioneren van elke steek, knoop, wassing, scheur en borduursel, en laat niets aan het toeval over.

“Zodra de juiste stof en wassing zijn gekozen, begint het denimproces: de pasvorm en alle kleine details worden gecreëerd, en een unieke nieuwe stijl wordt geboren. Elke stijl wordt keer op keer aangepast, en een ontwerp kan meerdere keren veranderen voordat de uiteindelijke look is bereikt,” zegt denimontwerpster Annette Svensk Rasmussen.

Credits: MOS MOSH

De ware luxe zit in de details en de perfecte pasvorm. Het gaat niet alleen om de maten, maar ook om hoe je je voelt. MOS MOSH gelooft dat er voor iedereen een perfecte pasvorm is, of je nu een rond silhouet hebt en de voorkeur geeft aan een flatterende flare jeans, of kiest voor een lossere, meer jongensachtige stijl – MOS MOSH heeft het allemaal. Elk paar is ontworpen om individualiteit en persoonlijke stijl te vieren, voor elke gelegenheid en elk moment van de dag.

Voor MOS MOSH vertelt elke jeans een verhaal. Het is het verhaal van de handen die ze hebben genaaid, de ontwerpers die ze hebben bedacht, en de mensen die ze met zelfvertrouwen en trots dragen. Elk paar wordt een deel van jouw reis, en getuigt van jouw avonturen en mijlpalen.

MOS MOSH – waar elke draad een verhaal vertelt.

Credits: MOS MOSH