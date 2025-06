MOS MOSH Lente/Zomer 2026: La Belle Botanique

Voor Spring/Summer 2026 haalt MOS MOSH inspiratie uit de betoverende tentoonstelling “Mille et une Orchidées” in Parijs. De collectie is geworteld in botanische schoonheid en tijdloze tailoring. La Belle Botanique is een ode aan de orchidee, de meest delicate en verfijnde bloem uit de natuur. De collectie komt tot leven door handgeschilderde prints, zachte kleurovergangen en lichte, levendige tinten.

Het kleurenpalet ontvouwt zich als een langzame zonsopgang, van waterige blauwtinten en pastelroze tot een gedurfde kruidig oranje. Abstracte orchideeënmoteiven en wervelende paisleypatronen zetten de toon. Klassieke ruiten, geribbelde texturen en zachte lederen accenten voegen een vleugje landelijke charme toe, met een knipoog naar vintage werkkleding en slow-living tradities.

Credits: MOS MOSH

Denim als basis

Denim staat centraal. De collectie loopt van zonverbleekte ecru tot diepzwart, met silhouetten die vloeiend, flatterend en onmiskenbaar MOS MOSH zijn. Matching sets met geborduurde botanische details combineren elegantie met gemak, als weerspiegeling van een collectie die is ontworpen om zowel "down to earth" als gracieus aan te voelen.

Elk detail spreekt van vakmanschap: broderie anglaise, tonale stiksels en delicate inzetstukken van kant dragen allemaal bij aan een verfijnde, vrouwelijke touch. La Belle Botanique eert de ingetogen complexiteit van de natuur met een doordacht design, handgemaakte textuur en kledingstukken die gemaakt zijn om lang mee te gaan.

