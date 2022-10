‘Moschino introduceert denimlijn M05CH1N0 Jeans’

Het Italiaanse modelabel Moschino lanceert een eigen denimlijn voor vrouwen met de naam M05CH1N0 Jeans. ‘De lijn is een herinterpretatie van de Moschino Jeans-lijn uit 1986’, zo schrijft online modemagazine WWD, dat het nieuws direct ontving van Moschino-moederbedrijf Aeffe S.p.A.

De kledinglijn bestaat uit ready-to-wear en accessoires ‘geïnspireerd op de geschiedenis, cultuur en het erfgoed van denim,’ aldus WWD. Deze borduurt voort op elementen uit de Moschino Jeans-lijn, zoals trompe l’oeil-effecten en andere visuele grapjes. De Moschino Jeans-lijn werd in de jaren tachtig geïntroduceerd door de oprichter van Moschino, Franco Moschino. De lijn werd in 2008 omgevormd tot Love Moschino, een bredere ready-to-wear-lijn voor vrouwen en tevens de meest toegankelijke van het merk.

De kledingstukken worden niet alleen uitgevoerd in denim, maar ook in onder meer katoen, velours en leer, met patchwork, rafels en verschillende wassingen. De eerste collectie van de lijn wordt vanaf mei 2023 verkocht in verschillende winkels en via de website van Moschino.