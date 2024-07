MOTE’L AMSTERDAM biedt drie nieuwe merken aan dit Lente/Zomer 2025 seizoen

Mote’l agency vertegenwoordigt modelabels aan toonaangevende boetieks en winkels door heel Nederland. Met een reeks aan merken, variërend van simpel Scandinavisch tot Amsterdamse en lokaal design, biedt Mote´l trendy stijlen met een vrouwelijke touch.

Vanaf SS25 verkopen zij met trots drie nieuwe merken in hun showroom.

ALOHAS

Credits: Alohas

In 2015 werd ALOHAS in Hawaï opgericht om een ​​draai te geven aan espadrilles, de typische Spaanse zomerschoen. Sindsdien hebben ze een pauze genomen van de hitte om ook herfst-/wintercollecties te ontwikkelen, evenals kleding en accessoires. Stap voor stap is de stijl van ALOHAS geëvolueerd naar zowel trendy silhouetten als tijdloze iconen met een focus op duurzaamheid.

De Spring ’25 collectie is een collectie waarin verfijnde materialen zoals leer- en zijdemengsels, natuurlijk linnen, dik denim en tailoring centraal staan. Deze worden gecombineerd met strakke en verfijnde lijnen, wat resulteert in elegante pakken, oversized blouses, minimalistische sandalen, verfijnde jurken en nog veel meer. De bepalende kleuren zijn een mix van wit, chocoladebruin, terracotta, kaki, grijs, bordeaux en pistache.

Credits: Alohas

Een belangrijke innovatie op het gebied van merkidentiteit omvat de toepassing van labels, inlegzolen en voeringen in bijpassende tinten om een ​​meer eigentijdse en frisse uitstraling te geven.

De kitten-heel trend wordt sterk benadrukt, waarbij bordeaux en rood trendy kleuren zijn. Er wordt veel belang gehecht aan modellen in driver-stijl, die in ons geval zijn voorzien van studs om de Boho-Rock-trend te benadrukken. De nadruk ligt ook op modellen met transparante materialen, zoals mesh, met seizoenskleuren, waaronder vanille en sorber roze, waarbij niet vergeten wordt de tonen van bordeaux en pistache te benadrukken.

EDITED

Credits: EDITED

Spring ’25 ‘The New Romance’ vertegenwoordigt een vertaling van romantiek, waar het minimalisme uit de jaren 90 en excentrieke speelsheid samenkomen. Deze trend is terug te vinden in vrouwelijke details zoals strikken, stropdassen of ruches, versus jaren 90-utility, denim of tailoring.

In deze collectie gebruikt EDITED spannende en contrasterende stofmixen, waarbij wordt gespeeld met nieuwe silhouetten en volumes, die contrasteren met strakkere lijnen. Ballonvormen, peplum, ruches, aansluitende tailles of benadrukte schouders creëren een dynamisch samenspel tussen structuur en souplesse en bieden een frisse kijk op moderne vrouwelijkheid.

De collectie is ontworpen voor een klant die een vrouwelijke, maar moderne stijl weerspiegelt; een modieus individu dat op zoek is naar gedurfde en speelse statement-stukken, die tijdloze garderobe-basics naar een hoger niveau tilt.

Credits: EDITED

De EDITED-klant waardeert persoonlijke stijl en het uiten van zichzelf via fashion. Ze houdt ervan om high-end te mixen en matchen met toegankelijke trendy stukken, altijd op zoek naar unieke producten. De flatterende silhouetten van EDITED spreken een klant aan die waarde hecht aan moderne pasvormen, van vrouwelijk tot eigentijds.

De collectie bestaat uit moderne neutrale kleuren zoals natuurlijk beige, helder wit en warme kaki, geaccentueerd met statement olijfgroen, frisse blauwe tinten en zachtroze. De gebruikte materialen zijn een spannende mix van getextureerde natuurlijke stoffen, linnen, chino-katoen, denim, transparante organza's en opengewerkt haakwerk, met contrasten van glanzende en matte afwerkingen.

EDITED kijkt ernaar uit nieuwe markten te verkennen. Wat de collectie betreft, zijn ze erg enthousiast over de “New Coolness” voor komende zomer, die een vleugje speelsheid toevoegt aan de minimalistische aanpak die ze de afgelopen seizoenen hadden.

ENVII

Credits: ENVII

Envii nodigt winkeliers en inkopers uit in het lenteseizoen met de SS25 collectie ‘Spring Cleaning’. Een samengestelde collectie die inspiratie haalt uit de essentie van verfrissing in de lente. De voorjaarscollectie belichaamt het gevoel de ramen te openen en het nieuwe seizoen, gevuld met helderheid en licht, te verwelkomen.

Met deze collectie presenteert Envii een nieuwe kijk op een lentegarderobe, met een mix van perfecte basics en vernieuwende designs. Geïnspireerd door de lichte en strakke esthetiek van de lente, presenteert de collectie een breed scala aan dagelijkse kleding. Van chique jurken en getailleerde blazers tot relaxte denim en zachte, ademende breisels: elk stuk is gemaakt met een tijdloze stijl in gedachten. De collectie is een harmonieuze mix van moderne stijl en tijdloos comfort, perfect om de look dit seizoen te verjongen. Verwelkom de warmere dagen met outfits die de puurheid en het zachte van de lente weerspiegelen.

Het kleurenpalet kent een scala aan neutrale tinten, met een vleugje lente. Maak kennis met de diepe en fruitige rode tinten van de lente, gecombineerd met prachtige blauwe tinten. De belangrijkste materialen bestaan ​​uit fris katoen, geven verwassen denim en donzige gebreide texturen.

Credits: ENVII

Hoewel het Envii´s doel is om kleding voor iedereen te ontwerpen, gelooft Envii vooral dat de collectie gericht is op vrouwen van in de twintig en dertig, of ze nu in de stad of in de buitenwijken wonen. Praktisch is essentieel voor haar alledaagse look en wordt altijd benadrukt met een coole of vrouwelijke touch. De Envii-vrouw draagt ​​denim graag casual, maar kiest ook graag voor een opvallende jurk voor speciale gelegenheden. Haar kledingkeuzes zijn veelzijdig en geschikt voor vele gelegenheden, en elke outfit is voorzien van accessoires om haar unieke persoonlijkheid te laten zien als ze uitgaat. Als ze niet studeert, niet fulltime werkt of geen jonge moeder is, houdt ze van gezelligheid, het organiseren van feesten en het bijwonen van evenementen zoals diners, concerten en festivals. Alle wegen staan ​​voor haar open terwijl ze nieuwe dingen probeert en experimenteert met haar persoonlijke stijl.

Met deze collectie betreden we een nieuw tijdperk van Envii. Niet alleen de collectie maar ook het verhaal achter ‘Spring Cleaning’ sluit aan bij de huidige state of mind van Envii. Ze zetten de ramen open en laten nieuwe, frisse lucht binnen in hun merk; klaar om het ​​nieuwe pad te verkennen.

Het nieuwe tijdperk zal zich 360 graden ontvouwen binnen Envii; van onze collecties tot onze look & feel en in de winkels – online en offline. Envii kijkt uit naar de komende seizoenen en het komende jaar, en zijn verheugd winkeliers en inkopers te mogen verwelkomen in het nieuwe Envii-universum.