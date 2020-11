Moto Guzzi X Vanguard V85TT Scrambler

Herfst/Winter ’20, een sterke collectie waar letterlijk aan is gesleuteld.

De nieuwste V-series jeans van Vanguard is ook dit seizoen gekoppeld aan een Moto Guzzi motor bike. De succesvolle samenwerking tussen Moto Guzzi en Vanguard is een een-tweetje, omdat Vanguard in de V-series jeans een ode brengt aan deze Italiaanse motorbikes. Met trots hebben we dan ook de afgelopen jaren samen met Moto Guzzi maar liefst vier unieke Vanguard motoren gebouwd: de V8, de V7, de V850 en dit seizoen de V85TT. Met liefde en vakmanschap gemaakt en stuk voor stuk unieke custom built bikes. Echte eyecatchers, waar elke man zijn hoofd voor omdraait. Voor de laatste V85 motor hebben we een Vanguard Designer Challenge opgezet en kon er online worden gestemd. Custom built bouwer Luuc Muis kreeg de meeste stemmen na de deadline en had de eer om een originele Moto Guzzi Scrambler om te bouwen naar zijn winnende ontwerp. Met succes, want deze custom built bike is a true one of a kind!

Vanguard v85 Jeans

De V85 slim fit is gemaakt van een Italiaanse left hand twill van Candiani en voelt zeer zacht en comfortabel aan. Momenteel dé ideale broek om mee thuis te werken. De jeans is geïnspireerd op de Moto Guzzi V85 TT Scrambler, die is gebouwd door Luuc Muis, winnaar van de Vanguard Design Challenge. De rode stiksels zijn gebaseerd op de bedrading en de houten look van de knopen en de back patch, komen terug in de tank van de nieuwe V85 custom built bike.

About Vanguard

Vanguard is een modern, casual lifestyle kledingmerk waar vakmanschap en authenticiteit centraal staat. De Vanguard-man ziet er graag goed uit, heeft oog voor detail, waardeert kwaliteit en houdt van een comfortabele pasvorm. We halen onze inspiratie uit de stoere, mannelijke wereld van custom built Café Racers, waar vrijheid en avontuur de basis is. Vanguard biedt een mannelijke collectie waarbij stoere klassieke elementen uit de custom built scene terugkomen in details van de kleding. Door dit te combineren met dressed up herenkleding en de denimcultuur creëren we een eigen casual, maar geklede urban look.

Ride in style!