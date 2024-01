Mr Marvis lanceert schoenen dankzij samenwerking Filling Pieces

Broekenmerk Mr Marvis waagt zich aan schoenen. Dit doet het merk dankzij de expertise van streetwearmerk Filling Pieces, zo blijkt op de website van Mr Marvis.

Op het label in de schoenen is dan ook te lezen ‘Mr Marvis by Filling Pieces’. Volgens de gekende succesvolle strategie van Mr Marvis is er één schoenmodel in suede uitgegeven, maar in meerdere kleuren. Een paar schoenen kost 199 euro en diverse maten zijn al uitverkocht. Op de website is te lezen dat het limited edition sneakers zijn.

Voor nu zijn de schoenen te koop op de website van Mr Marvis en via de winkels van het merk.

Werken bij Mr Marvis? Bekijk de vacatures hier >>