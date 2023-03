Mud Jeans en Van Gogh Museum winnen SBI vakprijs voor samenwerking

Modemerk Mud Jeans en het Van Gogh Museum hebben een SBI Vakprijs gewonnen voor hun samenwerking. De vakprijs is bedoeld om duurzaamheidswerk aan te moedigen die het verschil zichtbaar maakt voor mens, maatschappij of het milieu, zo blijkt uit het persbericht.

Het modemerk en het museum lanceerde in 2022 een collectie van gerecycled denim geïnspireerd op de brieven, het handschrift en verschillende werken van Vincent van Gogh. De quote die centraal stond in de samenwerking was: ‘Hoop hebben op betere tijden moet niet een gevoel zijn, maar een iets doen in het heden’, aldus Vincent in een brief aan zijn broer Theo.

De jury van de SBI vakprijzen noemt de collab ‘een mooi uitgevoerde samenwerking waarbij twee doelgroepen aan elkaar worden verbonden; de culturele- en de duurzame consument’. “‘Deze capsule collectie is een reactie op fast fashion. Wij hebben iets moois en kwalitatiefs gemaakt. Ieder denim item uit de collectie vertelt een verhaal, is bijzonder en gaat lang mee. Deze jeans zijn van waarde, net als een kunstwerk van Vincent van Gogh,” aldus Mud Jeans oprichter en CEO Bert van Son, in het persbericht. Van Son wordt aangevuld door Marijn Veraart, hoofd licenties van het Van Gogh Museum: “Het is onze missie om een divers publiek te inspireren met het werk en levensverhaal van Van Gogh. Het is door samenwerkingen zoals die met MUD Jeans, dat wij ons verhaal op een inspirerende manier kunnen vertellen.”

Het blijft niet bij die ene collectie. In het voorjaar van 2023 zal er een nieuwe Mud Jeans x Van Gogh Museum collectie uitkomen met andere details uit de brieven van Vincent van Gogh.