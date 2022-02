Mud Jeans lanceert kinderlijn

Bekend denimmerk Mud Jeans lanceert een kinderlijn. De lijn maakte afgelopen zondag het debuut op de kindermodebeurs Sunday School in Maarssen.

De lijn is voor jongens en meisje van 4 tot en met 16 jaar oud, zo meldt een vertegenwoordiger aan FashionUnited. In de collectie wordt gebruik gemaakt van gerecycled en biologisch katoen. De items worden eerlijk geproduceerd in een transparante productieketen en zonder giftige chemicaliën. De Mud Jeans Kids lijn bevat ook never out of stock items.

Mud Jeans is in 2012 opgericht door Bert van Son. Hij besloot jeans aan te pakken omdat dit één van de meest vervuilende items binnen de mode-industrie zijn. Daarnaast worden er jaarlijks meer dan 2 miljard jeans wereldwijd verkocht, waardoor het recyclen van jeans en het gebruik van biologisch katoen een flinke impact kan hebben op de vervuiling van de mode-industrie.