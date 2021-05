MUD Jeans vindt nieuwe vertegenwoordiger in modeagentschap Refind Fashion

MUD Jeans wordt vanaf heden in Nederland en België door Refind Fashion vertegenwoordigd. Slow fashion bureau Refind is opgericht om verandering in de mode-industrie te beïnvloeden. Dit doen ze door merken te vertegenwoordigen die goed gemaakte kledingstukken aanbieden voor een eerlijke prijs.

Uitbreiden

Eigenaren Sjoerd Wilmans en Arno van Rooy zullen met hun kennis en ervaring in de modebranche meebouwen aan het uitbreiden van het MUD Jeans aanbod op de Nederlandse en Belgische markt.

Refind vervangt Sales Manager Jorrit Ruiter van MUD Jeans. Jorrit heeft besloten zich in een nieuwe baan verder te specialiseren op gebeid van circulariteit in Nederland.

Over Refind

Refind is opgericht in 2018 met de doelstelling om verandering te faciliteren in de kledingindustrie, van trend gedreven fast fashion naar duurzame hoogwaardige producten. We willen de industrie inspireren door merken te vertegenwoordigen die doordacht omgaan met mens, maatschappij en de natuur. Producten waar je van geniet en die je langdurig kunt gebruiken, echte future proof classics.

Over MUD Jeans

MUD Jeans is het eerste circulaire denimmerk ter wereld. Het merk past de principes van de circulaire economie toe en recyclet al zijn spijkerbroeken. De seasonless denim collectie bestaat uit spijkerbroeken en jasjes. Momenteel bestaan de jeans uit 40 procent gerecyclede post-consumer gerecyclede katoen, in samenwerking met Saxion Universiteit loopt onderzoek om hier als eerste ter wereld 100 procent van te maken. MUD Jeans is genomineerd tot Sustainable Retailer of the Year 2020-2021 en behaalt hoge standaarden van verschillende duurzame organisaties, zoals het internationale B Corp.