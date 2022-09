Munich Fabric Start: Binaire trends bepalen FW23/24 seizoen

Uitgesproken of subtiel, harmonieus of contrasterend, rustig of beweeglijk, snel of langzaam - de stoffentrends voor herfst/winter 2023/24 die onlangs op de internationale modebeurs Munich Fabric Start werden getoond, wijzen op hele contrasterende trends. In de breedste zin van het woord gaat het om de wisselwerking tussen de echte wereld, waarin de mode duurzamer moet worden, en de digitale wereld, waar het verrassende wint. Een beurs organiseren in tijden van een pandemie is een uitdaging. Maar daar was weinig van te merken op Munich Fabric Start, dat vorige week donderdag eindigde. Het team onder leiding van directeur Sebastian Klinder en creatief directeur Frank Junker verwelkomde zo'n 900 exposanten in het Munich Order Center (MOC), de Bluezone, het Keyhouse-gebied en onlangs nog in de hallen van Motorworld aan de overkant. "Wij voelen net als iedereen de naweeën van de pandemie, maar we hebben niks geschrapt dat we ook op onze vorige beurzen aanboden. Integendeel, we hebben de zaken op een hoger pitje gezet", aldus Sebastian Klinder.

Nieuw segment: 'The Source' voor productie

In plaats van te krimpen omdat bijvoorbeeld Chinese exposanten niet aanwezig konden zijn, heeft Klinder de beurs juist vergroot en het productaanbod uitgebreid. Niet alleen is het aantal exposerende design studio's verdubbeld, maar in de nieuwe Hal Acht, gelegen tegenover het MOC op de eerste verdieping van Motorworld, kon de beurs voor het eerst een gedeelte voor de productie presenteren. "We proberen de industrie zo volledig mogelijk te vertegenwoordigen, '1 stop voor mode in 3 dagen', bij wijze van spreken. Mensen reizen niet meer zo veel", legt Frank Junker uit.

De nieuwe zone 'The Source' voor internationale productie presenteerde 65 geselecteerde internationale productiebedrijven en all-in-one leveranciers die end-to-end oplossingen van PLV (‘point of sale advertising’) tot white label toonden. De uitbreiding was een risico, maar kwam op het juiste moment. "We zijn pas vier maanden geleden begonnen met het plannen van de hal en kregen een enorme respons. We hebben gemerkt dat de industrie dichter bij de EU probeert te komen en aan nieuwe waardeketens denkt", aldus Klinder.

Stoffentrends: Tussen feel-good en metaverse in

Nadat opvallende stoffen de toon hebben gezet in de huidige seizoenen, staat herfst/winter 2023/24 in het teken van het benadrukken van het tastbare en de feel-good factor. "Het draait allemaal om bewegende oppervlakken met 3D-looks, gewatteerde materialen, nepbont, wilde zijde en linnen," legt trendanalist en curator Jo Baumgartner uit. Hoogwaardige materialen benadrukken het duurzaamheidsaspect van een lange levensduur; ook regionale producten zoals Beierse wol of regionale hennep winnen aan belang. Daartegenover staat de metaverse als inspiratiebron met haar glinsterende, glanzende looks. Felle kleuren, lurex en iriserende folie prints combineren virtuele werelden met de werkelijkheid en inspireren de mode-industrie "Roze maakt bij veel stoffenfabrikanten een comeback", voegt Baumgartner toe.

Post-pandemie: versnellen of vertragen?

Carl Tillessen richtte zich tijdens zijn DMI Trendlezing ook op binaire trends. "Je moet niet alleen weten wat ‘in’ is, maar ook waarom. Alleen dan kun je plannen maken en langetermijntrends vaststellen." De pandemie heeft consumenten in twee kampen verdeeld: Waar sommigen de vertraging en de terugkeer naar wat belangrijk is als iets positiefs zagen, voelden anderen zich juist beperkt in hun gedrevenheid. Beide tendensen - versnellen en vertragen - bepalen momenteel de mode en confronteren de industrie met de vraag welke richting te kiezen. "We zien op dit moment veel tegenstrijdigheden: aan de ene kant hebben mensen tijdens de pandemie opgeruimd om te downsizen, maar tegelijkertijd hebben ze meer gekocht dan ooit tevoren," aldus Tillessen. Eerst kochten mensen minder mode, maar toen de lockdowns afnamen, genereerde het zogenaamde ‘revenge shopping’ een enorme omzet voor zowel luxemerken als goedkope retailers.

Maar het is een feit, zegt Tillessen, dat de mode-industrie steeds meer grondstoffen zal verbruiken, alleen al door de bevolkingsgroei, hoe groen de producten in de toekomst ook worden. "Dat betekent dat we af moeten van fast fashion en in de richting van slow fashion moeten bewegen."

Tweedehands en virtuele mode zouden de toekomstige honger naar mode kunnen stillen

Vooral de jonge generatie "wil niet en kan niet zonder fast fashion", voegt Tillessen toe. Zij zijn opgegroeid met fast fashion en op social media wordt de behoefte aan fast fashion en snelle consumptie gepromoot. Hij ziet tweedehands mode en virtuele mode dan ook als een uitweg. "Tweedehands heeft dezelfde prijsopbouw als fast fashion en is vaak nog sneller qua mode. Op Ebay zijn alle dingen die nu op Tiktok staan al verkrijgbaar."

