Musée Yves Saint Laurent in Parijs viert alles wat goud is

Het Yves Saint Laurent Museum in Parijs viert de zestigste verjaardag van de eerste collectie van de couturier met een tentoonstelling over zijn liefde voor glitter en goud.

De tentoonstelling 'Goud door Yves Saint Laurent' is geopend tot 14 mei 2022 en onderzoekt de rol die goud heeft gespeeld in het werk van de ontwerper. De tentoonstelling toont meer dan veertig haute couture en prêt-à-porter jurken, accessoires en juwelen en laat zien hoe de kleur goud essentieel is geworden voor het silhouet van Yves Saint Laurent.

Van de allereerste knopen op zijn jassen tot jurken die helemaal van goud lijken te zijn - geen enkele collectie is ontsnapt aan de ‘gouden toets’ van de couturier. Saint Laurents meesterschap over goud is zichtbaar in zijn gebruik van brokaat, kant, lovertjes, leer en borduurwerk, of het nu gaat om stof, juwelen, parfum of gouden glitters.

Beeld: Arthur Elgort via Vogue Italia; Loulou de La Falaise.

"Ik hou van goud, het is een magische kleur; wanneer een vrouw deze kleur draagt en het licht weerkaatst, is het de kleur van de zon," zegt Saint Laurent

Beeld: Yves Saint Laurent; Nicolas Mathéus

De tentoonstelling is samengesteld door Elsa Janssen, directeur van het museum sinds maart 2022, in samenwerking met het team van curatoren van het museum en met de artistieke medewerking van Anna Klossowski (dochter van Loulou de La Falaise en petekind van Yves Saint Laurent). Het belicht Saint Laurents gebruik van goud in een thematische reis door ornamenten, stoffen en exquise materialen en viert hoe de tint vrouwen kracht heeft gegeven en hoe Saint Laurent goud voor vrouwen populariseerde.

De kleur goud wordt gezien als een teken van rijkdom, macht en prestige, en Saint Laurent gebruikte die symboliek om stukken te creëren voor een moderne vrouw. De couturier liet zien dat goud meer was dan alleen een esthetisch effect, hij maakte van goud een symbool voor vrouwelijke kracht. Hij gebruikte goud als een eenvoudig detail in een complete look, zoals in gouden knopen, of door een spel van materialen zoals lamé, leer en brokaat, of door middel van gevlochten stoffen, borduurwerk of quilting.

Opvallende looks zijn onder meer de jurk met juwelen uit zijn herfst-wintercollectie 1966, gefotografeerd door David Bailey, jurken met lovertjes, gedragen door Zizi Jeanmaire en Catherine Deneuve, en een avondjurk met gesmolten metaaleffect, gedragen door Violeta Sanchez in de haute couturecollectie voorjaar/zomer 1981. De tentoonstelling toont ook de Gypsy-jurk uit de haute couture collectie voorjaar/zomer 2000; een transparante stof met daarop gouden schitteringen.

Beeld: Yves Saint Laurent; Guy Marineau

Er is ook een afdeling gewijd aan het gebruik van gouden knopen als sieraden. Van de peacoat geïnspireerd door de garderobe van een zeeman uit zijn lente/zomer 1962 haute couture collectie, compleet met vergulde knopen die doen denken aan het gevlochten touw dat aan boord van een schip werd gebruikt, tot de herfst/winter 1966 haute couture collectie waar knopen werden gebruikt in cocktail- en avondensembles.

Het museum nodigde de Belgische beeldhouwer Johan Creten uit om, naast de werken van Saint Laurent, vijf werken tentoon te stellen om te laten zien hoe goud kunstenaars altijd heeft geïnspireerd.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.

Beeld: Musée Yves Saint Laurent Paris; Matthieu Lavanchy

Beeld: Yves Saint Laurent

Beeld: Yves Saint Laurent; Guy Marineau

Beeld: Yves Saint Laurent; Guy Marineau

Beeld: Musée Yves Saint Laurent Paris; Matthieu Lavanchy