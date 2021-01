Must-see: de Fall/Winter ‘21 collectie van Cavallaro Napoli

Cavallaro Napoli verraste al met de Spring/Summer ’21 collectie, maar doet daar met Fall/Winter ’21 nog een schepje bovenop. Giuseppe Cavallaro: “Het is voor ons een nieuw hoofdstuk waarin we op een eigentijdse wijze invulling geven aan een veranderend modebeeld zonder dat we te veel van ons DNA afwijken.”

Het Fall/Winter ’21 seizoen van Cavallaro Napoli is fris en modern, maar tegelijkertijd authentiek en onveranderd stijlvol. Zachte, rijke stoffen, vloeiende vormen en sporty invloeden zorgen voor een sophisticated geheel met items die je overal en in elke situatie kunt dragen. Opvallende details zoals logo-badges en contrasterende accenten zorgen voor een statement met een eigentijdse urban vibe. Het zijn streetwear-invloeden die verrassen, maar ook verrassend goed werken. Giuseppe: “Het is zeker anders dan wat mensen van ons gewend zijn, maar wij doen de dingen die we doen altijd al een beetje anders. We begonnen als pioniers door formal kleding een casual twist te geven. Nu draaien we dat om door casual stoffen en sport details voor formal items te gebruiken. De FW2021 collectie staat zoals altijd voor kwaliteit, betaalbare luxe en oog voor detail, maar dan in een nieuw jasje. Of sweater. Of jasje met sweater”.

Inkopen

Nieuwsgierig geworden en wilt u een inkoopafspraak inplannen? Wij hebben onze collectie in de showroom gepresenteerd t/m 26 februari 2021. Uiteraard bieden wij eventueel ook de mogelijkheid om dit digitaal met u te doen.

Neem graag contact op via: sales@cavallaronapoli.com of via: 023-5424218, zodat we samen kunnen kijken naar een mogelijkheid in onze agenda.

Meer over het merk op de Brand page >>.

THE KEY, THE SECRET

Grazie mille!