Mustang lanceert een inspirerende content campagne, waarbij hij all in gaat met een merk dat straalt in zijn volledig nieuwe design

Mustang is een pionier in de denimsector en het eerste Europese denimmerk. De laatste jaren is het merk uit het Duitse Künzelsau echter ongewoon stil geweest wat betreft reclamecampagnes. Met de start van het herfst/winterseizoen 2022 slaat het bedrijf een nieuwe weg in. De communicatie wordt aanzienlijk geïntensiveerd en hiermee wordt het merk weer in beeld gebracht.

The Wild Mustang - een vrijheidslievend paard - is het DNA van het merk. Vrijheid heeft voor ieder mens een eigen betekenis. Het is persoonlijk, individueel en onafhankelijk van plaats en tijd. Het verlangen naar vrijheid is nu groter dan ooit door de Covid-pandemie en de bijbehorende beperkingen. Mustang vertrouwt op de link tussen vrijheid en de tijdgeest om een communicatief kader te ontwikkelen: MOMENTEN VAN WARE VRIJHEID.

Het merk heeft de juiste protagonisten geïdentificeerd voor vier thema's die uit het hart van de doelgroep komen en hen gevraagd naar hun definitie van vrijheid:

Onder de noemer TRUE RESONANCE laat de indieband Lea Porcelain uit Berlijn zien hoe zij ware vrijheid vinden in hun creativiteit en muziek. Ze brengen ook het campagnelied "Warsaw Street" uit, een indie-anthem over Berlijn, de liefde en het leven.

Mustang, FW22 campagne, indieband Lea Porcelain

Mustang, FW22 campagne, indieband Lea Porcelain

Voor juwelenontwerpster Lani Lees zijn zelfliefde en acceptatie de sleutels tot echte vrijheid. Dit inspireert haar tot het creëren van haar artistieke ambacht - TRUE HANDCRAFT.

Mustang, FW22 campagne, Lani Lees

Met TRUE LOVE laten singer-songwriter Wilhelmine en influencer Alexa zien dat ware liefde vrij is van grenzen en conventies en in harmonie is met natuur en lichaam.

Mustang, FW22 campagne, Wilhelmine en Alexa

Voor student en model Tim van Endert is vrijheid het hebben van rust en tijd om te herkennen wat essentieel is. Hij vindt TRUE ESSENCE in de natuur en bij zijn familie en vrienden.

Mustang, FW22 campagne, Tim van Endert

Het podium voor de "Verhalen van ware vrijheid" van onze protagonisten wordt geboden door Berlijn, een stad die dankzij haar geschiedenis een symbool van vrijheid en eenheid is.

De nieuwe campagne, die op 15 september 2022 werd gelanceerd, is gericht op inhoud. Om als merk jonger en internationaler te worden en het potentieel ten volle te benutten, zet Mustang in op digitale en out-of-home mediakanalen.