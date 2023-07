Mustang lanceert grote contentcampagne, consequent op weg naar de nieuwe koers van het merk

Mustang, het eerste Europese denimmerk, verjongde zichzelf vorig jaar aanzienlijk met een nieuwe merk- en communicatiestrategie. Dit trok veel aandacht van zowel de doelgroep als de industrie. Bij de German Brand Award van dit jaar won het bedrijf twee prijzen, in de categorieën "Brand Revival of the Year" en "Brand Strategy - B2C". Vooral onder de jongere doelgroep wist de denim pionier zijn bekendheid en populariteit te vergroten. Mustang CEO Andreas Baur: "Voor ons is dit een geweldige bevestiging dat we met ons merk de juiste weg zijn ingeslagen. Met een merkidentiteit die onze vrijheidslievende Mustang met succes naar de 21e eeuw heeft gebracht. En met communicatie die resoneert in de hoofden van onze doelgroep omdat het echt en authentiek is."

Mustang presenteert: TRUE FREEDOM ON THE ROAD

Met de nieuwe campagne die op 14 september van start gaat, blijft het merk trouw aan zijn identiteit en focust het op authentieke karakters en vrijheid. Vrijheid maakt deel uit van Mustangs DNA. We ervaren echte vrijheid als we onze comfortzone verlaten en op pad gaan. Nieuwe culturen leren kennen, onze eigen horizon verbreden, zelfbepaalde stops maken of ons gewoon laten drijven. In de campagne begeleidt Mustang artiesten, muzikanten, vanlifers - mensen die de wereld rondreizen en hun eigen definitie van vrijheid beleven.

Authentieke karakters

"Mensen zijn geïnteresseerd in mensen en hun verhalen," zegt marketingdirecteur Ronald Kloiber. "Onze personages zijn geen klassieke contentmakers. Ze delen authentieke en persoonlijke content van hun reizen. Content die niet wordt doorgescrold omdat het onze doelgroep interesseert en inspireert."

De protagonisten

"We zijn best een beetje trots dat we Uschi Obermaier hebben kunnen strikken als protagonist voor onze campagne," zegt Ronald Kloiber. "Als icoon van de wilde 68ers belichaamt zij de geest van een generatie die vrijheid en verandering wilde. Net als de jonge generatie van nu, die weer de straat op gaat voor haar waarden."

Uschi Obermaier @obermaier.uschi

Uschi Obermaier Bild: Mustang

Lid van de legendarische Berlijnse Commune I en voorvechter van de seksuele revolutie. Muze voor Mick Jagger, Jimi Hendrix en vele andere artiesten. Wereldreiziger die lang geleden bij zichzelf is aangekomen. In een zelfbepaald leven, onafhankelijk van sociale verwachtingen.

"Echte vrijheid is voor mij wanneer ik 's ochtends kan opstaan en beslissen wat ik met de rest van de dag wil doen. Zonder compromissen. Vrijheid betekent voor mij ook dat je op elk moment van gedachten kunt veranderen."

Frederico @frederico_music

Frederico Bild: Mustang

Frederico begeleidt Lena Meyer-Landrut als live drummer en heeft meer dan 150.000 luisteraars op Spotify met zijn indie EDM sound. Op zijn vele reizen creëert hij zijn eigen persoonlijke soundtrack met lokale artiesten. Echte vrijheid onderweg vindt hij in de natuur.

"Soms heb ik een gevoel van leegte. Wat ik dan nodig heb is de natuur, mijn muziekapparatuur en een rugzak. Een reis op mijn motor - alleen ik en de weg."

Melinda en Dawid @melindaunddawid

Melinda en Dawid Bild: Mustang

Het stel is thuis op de weg en reist de wereld rond in hun busje. Dit is geen permanente vakantie, maar het dagelijkse leven voor hen, waarbij ze werken aan hun koffieshop, veganistische recepten en boeken.

Melinda: "Vrijheid betekent voor mij niet wachten op het weekend, maar het dagelijkse leven liefhebben en waarderen zoals het is."

Dawid: "Kunnen bewegen zonder beperkingen - dat is vrijheid voor mij. De basis waarop we ons leven bouwen."

David Helmut en Lena Meckel

David Helmut en Lena Meckel Bild: Mustang

@davidhelmut David is een bekroond regisseur en scenarioschrijver. Of het nu gaat om de sitcom "Wrong - unzensiert", de korte film "Pestana" of commercials voor grote merken - David vertelt verhalen op zijn eigen persoonlijke manier.

@lenameckel Lena is een succesvolle actrice en speelde in series als Wrong-unzensiert, Soko Leipzig, Die Bergretter, Inga Lindström en nog veel meer. Ze werkt ook als model en houdt zich bezig met doe-het-zelfprojecten in huis en in de tuin.

De twee vinden het heerlijk om steeds nieuwe surfhotspots te ontdekken, met hun busje.

"Voor ons is echte vrijheid in staat zijn om je eigen beslissingen te nemen, jezelf te ontwikkelen en de toekomst vorm te geven volgens je eigen persoonlijke ideeën."

De mediamix

Mustang richt zich op kanalen die relevant zijn voor het merk en de doelgroep: digitaal en out-of-home. De contentcampagne met beeldrijke verhalen is specifiek ontworpen voor social media. OOH zorgt ervoor dat het denim merk ook on the road zichtbaar is.

Ondersteuning van partners en dienstverleners

De authentieke en zeer persoonlijke momenten van vrijheid onderweg werden voor Mustang vastgelegd door fotograaf Mike Meyer. Mike Meyer werkt voor internationale tijdschriften en merken en wijdt zich ook aan kunstenaarsfotografie. Zijn motto: het leven is een reis.

De creatieve vormgeving van de campagne vond intern plaats. Mustang werd bij de ontwikkeling van de campagne en de mediastrategie ondersteund door zijn bureau ODALINE. De film- en videoproductie werd verzorgd door Steffen Boseckert van mindcore productions. Het digitale mediacircuit is in handen van het bureau honeybyte. In samenwerking met inSocial Media zal het #mustangtrueteam de campagne uitbreiden met organische posts op sociale media. Het team bestaat uit influencers en content creators die met ons delen wat echte vrijheid voor hen betekent en hoe hun leven "on the road" is.