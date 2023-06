Mustang SS24 voor dames: Welkom in het kunstdistrict

Zongebleekte kleuren, nonchalante stijlen en handgetekende ontwerpen: Mustang's 2024 lente/zomercollectie neemt je mee op een reis door het Miami Art District. Geïnspireerd door zonlicht, warmte en de beroemde muurschilderingen, viert deze collectie kunst en de kunstenaar in ons.

Nieuwe ontdekkingen, nieuwe ervaringen, een breuk met het oude. Stoer oranje ontmoet lichtroze. Oversized ontmoet slim fit. Natuurlijk ontmoet cool. De collectie brengt de mode van de jaren 2000 terug, maar met een frisse, nieuwe look. De belangrijkste stukken zijn low-rise wide-leg jeans en een oversized katoenen twill jack. Elk stuk is een statement op zich, maar samen maken ze ons vrij. De jeans pasvormen variëren van laag uitgesneden bootcut tot wide-leg en cargo stijlen. Wasbeurten met spoeling en bleekbeurten zetten de toon, terwijl lichtelijk distressed stijlen ons het gevoel geven dat we rechtstreeks uit de kunststudio komen.

Het oversized thema wordt voortgezet in de jassen, die worden gecombineerd met bandeau topjes, bijgesneden shirts, oversized hoodies en vloeiende jurken. De enige regel is dat er geen regels zijn.

Ruwe katoenen, papierachtige, linnen en jersey stoffen zien eruit en voelen aan als doeken in een open uitnodiging voor prints. Kleurvlakken, geïnspireerd door Mark Rothko, en abstracte ontwerpen geven het Design District-thema grafisch weer. Fijne lijnen zijn als penseelstreken en de kleuren lijken vers aangebracht. Maar wat is een wandeling door Art District zonder een paar kunstenaars tegen te komen? Voor de capsulecollectie collectie werkt Mustang samen met een heel bijzondere kunstenaar: Philipp Deines. Zijn zijn stripachtige kunst heeft al heel wat stof doen opwaaien in de technoclubscene en zijn debuutroman graphic novel werd uitgebreid geprezen. Het resultaat van deze inspirerende samenwerking is een capsulecollectie met comic-achtige prints en pop-patches.

Video: Mustang, eigendom van het merk

Op zoek naar meer inspirerende kunstenaars ontmoette Mustang Elisa Klinkenberg, een voormalig professioneel tennisspeelster en nu succesvol kunstenares in elke zin van het woord. Nadat haar professionele sportcarrière eindigde, vond ze zichzelf volledig opnieuw uit. In haar werk gaat ze om met haar tennis verleden en neemt ze steeds vaker stelling in sociaal relevante onderwerpen, zoals duurzaamheid in de kunst. Haar capsulecollectie komt uit in mei.

Het sleutelwoord is duurzaamheid. Mustang heeft zichzelf het ambitieuze doel gesteld om om met elke nieuwe collectie duurzamer te worden. Voor de lente/zomer collectie betekent dit het gebruik van post-consumer katoen in aanvulling op gecertificeerd biologisch katoen. T-shirts bevatten meer biologisch katoen, vooral in de lagere prijsklassen, en alleen gerecycled synthetisch katoen, er worden alleen gerecyclede synthetische vezels zoals polyester gebruikt. Hangtags geven transparante informatie over de duurzaamheid van producten, zodat klanten kunnen kiezen voor duurzamere mode. Afgedankte kleding kan worden teruggebracht naar Mustang-winkels om een circulaire economie te bevorderen.