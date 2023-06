Mustang SS24 voor mannen: Welkom in het kunstdistrict

Zongebleekte kleuren, nonchalante stijlen en handgetekende ontwerpen: Mustang's 2024 lente/zomercollectie neemt je mee op een reis door het Miami Art District. Geïnspireerd door zonlicht, warmte en de beroemde muurschilderingen, viert deze collectie kunst en de kunstenaar in ons.

Ongecompliceerd, onconventioneel, ongezien

Lichte, natuurlijke denimtinten? De losse Toledo cargobroek is een echte eyecatcher. Net als de all-denim look in licht zomers blauw. De denim basics een nieuw leven inblazen is de kern van het concept van dit jaar.

Het concept van dit jaar is gebaseerd op sterke kleuren en lichte wassingen. Voor de jeans zetten moderne donkere tinten, vintage blauw en stoffig bleek de toon. de hele collectie weerspiegelt de kleuren die alleen de zomer kan voortbrengen, van intens zonsondergang-oranje tot licht uitgewassen lila en groene tinten. Loszittende stijlen, cargobroeken, hoodies en overhemden zijn een throwback naar de mode uit de jaren 2000, maar met een frisse twist. Er zijn geruite overhemden, lichtgewicht gewatteerde jassen en belangrijke stukken zoals het nieuwe varsity jack en de zip-up hoodie met decoratief artwork.

De mannencollectie van dit seizoen bevat ruwe katoen, zware jersey en linnen met textuur die het Art District-thema tactiele uitdrukking geven. Vlakke kleurvlakken doen denken aan schilderijen van Mark Rothko en gedurfde prints doen denken aan de pop-art van Andy Warhol. Klassieke Mustang ontwerpen zijn opnieuw uitgevonden voor de collectie.

Credits: Mustang, eigendom van het merk

Kunst inspireert mode, mode inspireert kunst. Mustang is begonnen aan twee spannende samenwerkingen die beide werelden uitnodigen om te experimenteren met nieuwe ideeën. De eerste samenwerking is met Philipp Deines, een bekende kunstenaar in de technoclubscene, wiens debuutroman veel opschudding veroorzaakte. Philipp Deines heeft nauw samengewerkt met de Mustang ontwerpers om een capsulecollectie te creëren met comic-stijl prints en pop patches. De collectie wordt in maart uitgebracht. De tweede samenwerking, die in mei volgt, is met Elisa Klinkenberg, een echte kunstenares in in elke zin van het woord. Nadat haar professionele tenniscarrière aan een onverwacht einde kwam, vond Elisa Klinkenberg zichzelf volledig opnieuw uit als succesvol kunstenares. Haar kleurrijke werken bevatten steeds terugkerende toespelingen op haar favoriete sport. Ze is steeds meer geïnteresseerd in duurzaamheid in de kunst.

Het sleutelwoord is duurzaamheid

Mustang heeft zichzelf het ambitieuze doel gesteld om met elke nieuwe collectie duurzamer te worden. Voor de lente/zomer collectie betekent dit het gebruik van post-consumer katoen naast gecertificeerd biologisch katoen. T-shirts bevatten meer biologisch katoen, vooral in de lagere prijsklassen, en alleen gerecycled synthetisch katoen, er worden alleen gerecyclede synthetische vezels zoals polyester gebruikt. Hangtags geven transparante informatie over de duurzaamheid van producten, zodat klanten kunnen kiezen voor duurzamere mode. Afgedankte kleding kan worden teruggebracht naar Mustang-winkels om een circulaire economie te bevorderen.