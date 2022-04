Musthave van Nederlandse Bodem: Dutch Dandies x DENHAM

Kijk iets verder dan de jeans die je uit gewoonte al seizoen na seizoen inkoopt. Dat snappen we wel, maar soms komt er iets langs dat net even die welkome twist geeft. We hebben de oplossing voor je in de vorm van een samenwerking tussen twee Nederlandse merken. De ultieme jeans is die van Dutch Dandies by DENHAM.

Het stijlvolle Nederlandse menswear label breidt zijn collectie uit met deze jeans, gemaakt door het Amsterdamse DENHAM. Voor de nieuwkomer: Jason Denham, de Britse eigenaar, richtte het jeansmerk op in 2008. Inmiddels is het uitgegroeid tot een compleet merk voor mannen en vrouwen, inclusief bovenkleding, tops, broeken en accessoires.

Er stroomt zo ongeveer blauw bloed door Denham’s aderen, met jeans die bijna op een sartoriale wijze worden gemaakt. Dutch Dandies was dan ook de uitgelezen partner om dit speciale Razor-model mee te ontwikkelen.

Het resultaat is een slanke, maar gemakkelijke pasvorm (katoen/elastan) met twee steekzakken. Op deze manier wordt deze ook als chino dragen. Met speciale details als het Dutch Dandies-logo op een steekzak en achterzijde en speciale lettering op de knopen.

Afgelopen december werden de eerste twee wassingen geïntroduceerd. En wat bleek, de jeans werd zo goed ontvangen dat er rap werd besloten om de wassingen uit te breiden met een lichte wassing en een white denim.

Wouter Munnichs, oprichter van online denim magazine Long John en freelance denim specialist:

"Het is altijd mooi als twee Nederlandse merken hun handen ineen slaan, zeker als het resultaat ook écht iets toevoegt. De kracht van Jason Denham is om met zijn denim merk zijn ultieme jeans te maken, iets wat goed gelukt is samen met Dutch Dandies. De jeans is perfect voor elke man, die van comfort houdt, maar toch de look van denim wil dragen. En, niet te vergeten welke van kwaliteit houdt, én mooie en unieke (niet te opvallende) details."

De limited edition Dutch Dandies x DENHAM jeans is vanaf nu dus verkrijgbaar in vier verschillende wassingen. De consumentenverkoopprijs is vanaf € 199,95.

De jeans is geweven door de vooraanstaande Italiaanse denim wever Candiani welke is opgericht in 1938, in een klein stadje net buiten Milaan. Veel premium merken kloppen hier nog steeds aan voor hun denim. Ook trouwens één van de groenste en meest transparante wevers van dit moment die al hun materialen zo lokaal mogelijk verkrijgen, dus je bent verzekerd van duurzaamheid. Goed voor de dag komen door puur vakmanschap en ook nog eens met een schoon geweten. Een musthave voor in je kledingkast.

Dutch Dandies X Denham, eigendom van het merk.