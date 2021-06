MVO-platform ondersteunt wetsvoorstel duurzaam en verantwoord ondernemen

Een coalitie van organisaties, onder de naam van het MVO-platform en op initiatief van het Leger des Heils, lanceert vandaag een petitie, zo luidt het persbericht. De petitie roept de Tweede Kamer op het Initiatiefwetsvoorstel duurzaam en verantwoord ondernemen aan te nemen.

Het wetsvoorstel verplicht bedrijven met respect voor mens en milieu in de keten te ondernemen. Het wetsvoorstel is afkomstig van ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SP, en moet nog door de Tweede Kamer behandeld worden. Het debat over wetgeving wordt nu vooral gevoerd in Den Haag. De organisaties willen met de petitie wil laten zien dat de vraag niet alleen komt uit maatschappelijke organisaties en progressieve bedrijven, maar er ook veel draagvlak voor is in de samenleving.

Het Leger des Heils richtte deze petitie op, omdat de organisatie zich al lange tijd hard maakt mensenhandel en uitbuiting tegen te gaan. De volgende organisaties sloten zich bij deze petitie aan: Amnesty International, CoMensha, CNV Internationaal, Fairtrade Nederland en Schone Kleren Campagne.