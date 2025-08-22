My Jewellery en Vogue NL lanceren samenwerking met internationale power

Deze zomer markeert een bijzondere samenwerking voor My Jewellery: het Nederlandse sieraden- en fashionmerk slaat de handen ineen met Vogue NL voor een unieke campagne met internationale uitstraling. Een nieuwe stap die past bij de global brand ambitie van My Jewellery en perfect aansluit bij hun missie om vrouwen te verbinden, te vieren én te verrassen.

Unieke samenwerking

De samenwerking wordt afgetrapt met een speciale product sampling in de septembereditie van Vogue NL. In de oplage ontvangen lezers naast het magazine ook een New York City inspired My Jewellery Love ketting uit de nieuwste Bold & Classic | The Vogue Edit collectie, waar tijdloze elegantie samenkomt met statement stijl. De sampling is gericht op zowel abonnees als op losse verkoop via een selectie van Bruna-filialen. De officiële verkoop start op 21 augustus.

Vogue Downtown- Merkbeleving in het hart van Amsterdam

Als verlengstuk van deze campagne vindt op donderdag 4 september een exclusief event plaats tijdens Vogue Downtown in de P.C. Hooftstraat te Amsterdam. Bezoekers kunnen terecht bij de My Jewellery City Hub voor een unieke merkervaring, inclusief sieraden kleurentest en advies van het My Jewellery team, in lijn met de city chic vibe van de Bold & Classic | The Vogue Edit collectie. My Jewellery laat met hun City Hub zien hoe het merk zich onderscheidt door stijl te combineren met community. “Bij alles wat we doen, draait het om vrouwen samenbrengen, empoweren en inspireren,” aldus oprichtster Sharon Hilgers. “Dat we dit mogen doen in samenwerking met een wereldwijd icoon als Vogue, voelt als een bevestiging van onze internationale koers.”

Credits: My Jewellery

Een merk dat vrouwen verbindt

Deze campagne staat niet op zichzelf. My Jewellery heeft zich vanaf dag één gepositioneerd als female-founded gifting brand die draait om betekenisvolle sieraden en het vieren van vrouwelijkheid. Met deze samenwerking laat het merk opnieuw zien dat het klaar is voor de volgende stap in Europa en daarbuiten. Later dit jaar verschijnt er ook een 1-op-1 interview met Sharon Hilgers in de decembereditie van Vogue, waarin ze meer vertelt over haar ondernemersreis, het belang van vrouwelijk leiderschap en de droom achter het merk.