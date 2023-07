My Jewellery gaat ook sieraden inzamelen en hergebruiken

Veel retailers denken na over het inzamelen en hergebruiken van kleding. My Jewellery zet daarin een stapje verder en gaat ook sieraden inzamelen en hergebruiken, zo meldt My Jewellery woensdag in een persbericht.

De inzameling van kleding en sieraden is onderdeel van het Re-Celebrate project dat in 2022 startte met het inzamelen van oude, ongewenste kleding in de My Jewellery-winkels. Nu komen daar sieraden bij. Consumenten kunnen minimaal drie My Jewellery-sieraden inleveren in een van de boetieks, waarna zij tien procent korting op een nieuwe aankoop krijgen, zo staat in het persbericht.

Na de inzameling zal organisatie Zaffierde sieraden beoordelen. Als de sieraden nog draagbaar zijn, worden deze vervolgens verkocht in de outlets in Roermond en Roosendaal. Wanneer de sieraden zich niet lenen hergebruik, maakt Zaffier er een nieuw ‘uniek ontwerp’ van.