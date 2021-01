My Jewellery lanceert sportcollectie

My Jewellery lanceert een eigen sportcollectie genaamd ‘Fit at Home’. Dit maakt het Nederlandse modebedrijf bekend in een persbericht.

De collectie bestaat uit basic T-shirts, sportbeha’s en leggings. De maten lopen van XS tot en met XL. Leggings kosten 29,95 euro, T-shirts vanaf 19,95 euro en de sportbeha’s kosten 24,95 euro. De collectie is vanaf vandaag beschikbaar op de website van My Jewellery.

“Gezondheid is na dit turbulente jaar belangrijker geworden dan ooit,” aldus het persbericht. “We streven er steeds meer naar om lichamelijk en mentaal in balans te zijn, maar weten ook dat ontspanning onmisbaar is voor een gezond en gelukkig leven. Met de sportcollectie van My Jewellery heb je voor dit alles de perfecte outfit.”

My Jewellery startte ooit, zoals de naam al doet vermoeden, als een sieradenmerk, maar is stapsgewijs uitgebreid naar een lifestylemerk. Het bedrijf heeft naast de webshop diverse fysieke winkels verspreid door Nederland.