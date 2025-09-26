My Lima Lima van Eloise van Oranje haalt 10.000 euro op met capsulecollectie Attire Amsterdam

Met een see now buy now show is er door My Lima Lima, van Eloise van Oranje en Thomas Latchem, en Attire Amsterdam, het modecollectief onder leiding van Kelly van der Wijst, tienduizend euro opgehaald voor het goede doel. Dat maken de twee bekend in een persbericht.

Attire Amsterdam upcyclet bestaande materialen en vintage items tot nieuwe items. Het begon als afstudeeropdracht voor de Artemis Academie in Amsterdam en groeide uit tot duurzaam modemerk met eigen winkel en webshop. Attire Amsterdam wordt ook bij bijna veertig retailers verkocht, zoals bij grote winkels zoals Voorwinden, Rinsma en Roetgerink, evenals een aantal modezaken en conceptstores.

De modeshow vond plaats in de Studio Noorderfabriek in Amsterdam-Noord. Het geld dat is opgehaald gaat naar Heroes, goede doelen 'die jongeren wereldwijd een stem geven', zoals KidsRights.

See now buy now collectie My Lima Lima en Attire Amsterdam Credits: Fotograaf: Vera van Bremen