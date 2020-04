MYOMY Do Goods lanceert tassen collectie van circulaire materialen

MYOMY Do Goods zet een volgende stap naar duurzaamheid. Het tassenmerk lanceert namelijk een collectie gemaakt van circulaire materialen in samenwerking met Waste2Wear. Het materiaal, RPET, is gemaakt van plastic afval flessen, zo is te lezen in het persbericht.

De collectie heeft de naam ‘My Circle Bag’ gekregen en per tas worden zo’n 6 tot maximaal 36 plastic flessen verwerkt. De collectie bestaat uit 4 stijlen in beige en blauw. “MYOMY en Waste2Wear hebben hun krachten gebundeld om kennis te delen en samen een grotere positieve impact te maken. De collectie laat zien dat ethisch design en circulaire materialen op een modische en transparante manier samengaan,” aldus het bericht.

MYOMY antwoord desgevraagd dat het bedrijf bezig is steeds verder te verduurzamen en toe onderzoeken hoe het steeds meer circulair kan worden. “Dit gaat stap voor stap en deze nieuwe collectie is daar een van.” Het terugnemen van producten wanneer deze aan het einde van hun gebruikscyclus zijn doet het bedrijf nog niet, maar MYOMY geeft wel aan te onderzoeken hoe ze de tassen een nieuwe leven in kunnen blazen.

De collectie is vanaf deze week te koop in de webshop van MYOMY. De prijzen liggen tussen de 59,95 en 99,95 euro.

Beeld: MYOMY Do Goods