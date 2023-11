Myra by NED's feestelijke breicollectie: Een viering van stijl en comfort

Met de feestdagen in het vooruitzicht, verrijkt Myra by NED de garderobe van de moderne vrouw met een brei collectie die even feestelijk als comfortabel is. Deze nieuwste aanwinsten zijn een viering van zelfvertrouwen, gekenmerkt door de kernwaarden van Myra by NED: allure, comfort en zelfvertrouwen.

De wolmix melange items, beschikbaar in de verleidelijke Purple Orchid tint alsook in grijs en off white, bieden zowel klasse als comfort. Ze zijn het hart van de collectie en kunnen moeiteloos worden gecombineerd voor een gelaagde look die warmte en diepte uitstraalt.

Credits: Myra by NED

Feestelijkheid komt ook tot uiting in de knitwear met lurex. De truien met pofmouwen en subtiele gunmetal strepen zijn zowel elegant als stoer, en het vestjasje met gunmetal jacquard randen voegt een extra laag van verfijning toe. Deze stukken worden verlevendigd door een charmant speldje in de vorm van een bij, waardoor een speelse knipoog naar de feestdagen ontstaat.

Credits: Myra by NED

De collectie wordt verder verrijkt door booth neck pullovers en jurken, verfraaid met jacquard ingebreide reliëf details, die samen met het bijenspeldje en de rushes langs de mouwen een speelse maar elegante uitstraling geven. De stukken zijn vervaardigd uit een zachte breiwolmix, waardoor ze heerlijk aanvoelen.

De booth neck jurk, uitgevoerd in een schitterende rode kleur die de warmte en passie van het seizoen uitstraalt, in combinatie met een verstelbare losse ceintuur, biedt een aanpasbare pasvorm die elke vrouw de vrijheid geeft haar eigen stijl te accentueren. Dit item belichaamt de feestelijke essentie van de collectie, waardoor het een onmisbaar stuk is voor elke feestelijke gelegenheid.

Credits: Myra by NED

Myra by NED’s nieuwste breicollectie is een ode aan de vreugde van het feestseizoen, waarbij elk stuk zorgvuldig is ontworpen om zowel comfort als een gevoel van verfijning te bieden. Naast deze gebreide collectie, heeft het merk ook een uitgebreide geweven collectie, die dezelfde mate van kwaliteit en stijl uitstraalt. Deze collectie onderstreept dat feestelijke mode hand in hand gaat met comfort en draagbaarheid, en benadrukt Myra bij NED's expertise in het creëren van stijlvolle en veelzijdige mode voor elke gelegenheid.