Na de guerilla-show: Adidas reageert op statement van kunstenaarscollectief

Tijdens een optreden vermomd als een Adidas-show tijdens de Berlin Fashion Week eisten activisten dat de sportkledingfabrikant opkomt voor de arbeidsrechten van textielarbeiders in Zuidoost-Azië. Voor de show van maandagavond had de New Yorkse actiealliantie The Yes Men uitnodigingen verstuurd onder het domein adidas-group.com.de, zo bevestigde de groep dinsdag desgevraagd aan de Deutsche Presse-Agentur (DPA). In de uitnodiging werd de wereldpremière aangekondigd van een sportkledinglijn van Adidas die de verhalen van de onderdrukte arbeiders zou eren en "een baanbrekende standaard voor stijl, kwaliteit en industrievisie" zou zetten.

Volgens de Schone Kleren Campagne - een partner van The Yes Men - is de campagne gebaseerd op beschuldigingen dat Adidas de rechten van de werknemers van zijn leveranciers niet respecteert. Het bedrijf heeft er niet voor gezorgd dat werknemers bij leveranciers in productielanden zoals Cambodja hun volledige loon ontvangen tijdens de coronapandemie. Bovendien hadden de werknemers geen ontslagvergoeding ontvangen na ontslagen wegens de coronapandemie.

Adidas verwierp de beschuldigingen toen DPA er dinsdag naar vroeg. Het bedrijf neemt al meer dan 25 jaar diverse maatregelen om eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden voor de werknemers in zijn toeleveringsketen te garanderen", aldus een woordvoerder. Volgens de arbeidsnormen van het bedrijf moeten zijn leveranciers de lonen en levensstandaard van de werknemers geleidelijk verhogen. Het beschikbare inkomen van werknemers in toeleveringsbedrijven is gewoonlijk aanzienlijk hoger dan het respectieve wettelijke minimumloon, aldus de woordvoerder.

De communicatieguerrillagroep The Yes Men kreeg in 1999 bekendheid met een valse website van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). In een ander optreden presenteerden de activisten, die zich graag voordoen als vertegenwoordigers van de politiek of het bedrijfsleven, een absurde campagne van oliegigant Shell over de geplande boringen van het bedrijf in het Noordpoolgebied. Achter de groep staan Igor Vamos, Jacques Servin en Keil Troisi, die vaak onder pseudoniem optreden.