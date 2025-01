Na ophef over spijkerbroek gaat beroemde schaker samenwerking aan met G-Star

De ophef rondom de spijkerbroek van grootmeester Magnus Carlsen krijgt een staartje. De beroemde schaker gaat namelijk een samenwerking aan met G-Star Raw, zo meldt het merk op social media.

Aan het einde van 2024 ontstond er ophef rondom de spijkerbroek die Carlsen droeg tijdens het WK Rapidschaken. In de kledingvoorschriften van de schaakfederatie FIDE staat namelijk expliciet dat jeans niet gedragen mogen worden tijdens de wedstrijden. De federatie sommeerde de schaker de volgende ronde een nettere broek aan te doen, maar dit weigerde Carlsen. Een boete volgde én Carlsen mocht geen rondes meer spelen. De schaker besloot zelf zich terug te trekken uit het WK Blitz schaken dat op 30 december plaatsvond.

Uiteindelijk heeft FIDE de kledingvoorschriften aangepast waardoor het wel mogelijk is jeans te dragen. Carlsen heeft hierdoor wél meegedaan aan het WK Blitz schaken.

Met de nieuwe kledingvoorschriften kwam er ook een kans vrij voor G-Star Raw, zo is te lezen op LinkedIn. Het merk had in 2010 al een samenwerking met Carlsen, maar zet deze nu weer voort.

“Toen Magnus Carlsen, de Noorse schaakgrootmeester, het nieuws haalde met zijn onverschrokken houding tijdens de wereldkampioenschappen Rapid en Blitz - hij weigerde zijn spijkerbroek uit te doen ondanks de toernooiregels - wisten we dat het tijd was om onze samenwerking nieuw leven in te blazen. Magnus kreeg de boete en werd gediskwalificeerd, maar maakte zijn standpunt duidelijk: denim is voor iedereen, altijd en overal - zelfs op het schaakbord”, aldus het merk.

Magnus Carlsen zal te zien zijn in de G-Star Campagne die in het tweede kwartaal gelanceerd wordt.