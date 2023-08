Na werken bij grote modehuizen showt ontwerper Max Zara Sterck nu eigen silhouet

Nederlandse ontwerper Max Zara Sterck heeft een indrukwekkend cv. Haar carrière in de mode begon toen ze op haar zeventiende op de bonnefooi naar Parijs vertrok en daar een stage wist te bewerkstelligen bij een couturier. Na een modeopleiding aan ArtEZ in Arnhem werkte ze bij La Perla, J.W. Anderson en Alexander McQueen. Nu maakt Sterck haar debuut op Amsterdam Fashion Week. Reden genoeg om eens kennis te maken met de ontwerper.

Aan ervaring geen tekort bij Sterck. Bij La Perla verdiepte ze zich in de curves van het vrouwelijk lichaam en bij J.W. Anderson in het draperen en creative pattern cutting. In haar eigen ontwerpen laat ze zich leiden door de stof die ze mouleert op het lichaam van het model waar ze meewerkt. Vervolgens laat ze het model verder bewegen door het atelier heen waardoor er meer aanpassingen worden gemaakt. “De interactie tussen de stof en het lichaam inspireert mij. Ik volg de lijnen van beide en laat het ontstaan,” zo vertelt ze FashionUnited tijdens een telefonisch gesprek enkele weken voor haar AFW-debuut.

Credits: FW23 Max Zara Sterck

AFW-debutant Max Zara Sterck werkte bij grote modehuizen en presenteert nu eigen silhouet

Sterck heeft door dit alles een kenmerkend eigen signatuur gecreëerd. “Mensen zullen mijn werk herkennen aan de diagonale silhouetten.” Wie een blik werpt op de collecties van Sterck herkent inderdaad één ding: het diagonale lijnenspel. “Ik heb wel vier of vijf jaar gestudeerd om een silhouette op het lichaam te vinden waarmee ik de vrouwelijke vormen kan accentueren.” Sterck geeft aan dat ze hiervan een basispatroon heeft gemaakt waarop alle verdere kledingstukken worden gebaseerd. “Dat is mijn basis en dat is waar alles ontstaat. Het is dan ook niet iets dat iemand makkelijk ook kan doen, ik heb daar lang aan gewerkt om die lijnen te kunnen vinden.”

Het merk van Max Zara Sterck gaat al een aantal seizoenen mee, maar nu is het de volgende stap voor haar en het label om bekendheid te vergaren. “Het voelt als een volgende stap in mijn carrière op business niveau.” Het merk maakte voor het SS23-seizoen het debuut in de wholesale wereld. Inmiddels heeft het merk vier verkooppunten verspreid over Milaan, New York en Los Angeles. “Ik kreeg heel veel reacties van inkopers die het merk mooi vinden. De fit is goed en het verkoopt daardoor ook goed. Maar zij zeiden: ‘We kunnen je nergens online vinden, het merk is niet zichtbaar.’ Ik heb daarna ook heel veel het advies gehad van mensen om te werken aan mijn zichtbaarheid.” Zo showde ze digitaal op London Fashion Week als openingsact en was ze uitgenodigd door de British Fashion Council om bij de London Showrooms haar collectie te presenteren tijdens Paris Fashion Week.

Nu staat het merk aan het einde van augustus op Amsterdam Fashion Week. “Op creatief niveau is dit ook wel echt een droom om een show te creëren.” Sterck wil desgevraagd alvast een klein tipje van de sluier lichten. “Het is gedeeltelijk een traditionele catwalkshow en deels een performance.” Sterck’s eigen verleden als turnster en liefhebber van beweging, stuurt ons alvast in een bepaalde richting. De betekenis van dat logo is het uitgangspunt van het evenement, zo vertelt ze.

Credits: FW23 Max Zara Sterck

Ontwerper om in de gaten te houden: Max Zara Sterck

Want wie goed kijkt naar de uitingen van het label ziet onder de woorden ‘Max Zara Sterck’ vier wiskundige tekens staan. Een ontwerper die met zoveel intentie haar kledingstukken creëert laat niks aan het toeval over, dus ook deze tekens hebben een betekenis en zijn niet een tikfout, zoals sommigen vermoeden. De tekens zijn op volgorde van verschijning: een plus, een min, een is en een backslash.

“Ik ben altijd een wiskunde fanaat geweest. Je kent waarschijnlijk dat een plus in combinatie met een minus, leidt tot een minus. De min overheerst de plus. Ik vond het een interessant concept om na te denken over waarom het negatieve overheerst - wat als we de wiskunde in de basis zouden veranderen? Zou dat ook effect hebben op onze manier van denken? Toen heb ik lang gedacht dat plus en min juist plus moet zijn, zodat het positieve overheerst. Maar dan word je ouder,” lacht Sterk. “Dan kom je erachter, het gaat niet alleen over het positieve, het gaat juist om de balans. Ik zie ook steeds meer de schoonheid van het negatieve. Wij ervaren natuurlijk positief als goed en negatief als slecht, maar ik denk dat in beide goed én slecht zit. Mijn oplossing daarvoor is de backslash en dat is weer de lijn van mijn diagonale silhouette.”

De combinatie van Stercks filosofie en haar werkervaring zorgt ervoor dat de show op 30 augustus mogelijk een van de highlights wordt van Amsterdam Fashion Week. Absoluut een naam om in de gaten te houden.