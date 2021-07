Naamsverandering: Kyra & Ko wordt Kyra

Dameskledingmerk Kyra & Ko gaat vanaf vandaag verder als Kyra. De naamsverandering voelde als een logische volgende stap. FashionUnited belde met Barbara Swaak, partner en creatief directeur van Kyra.

Over Kyra (& Ko) Kyra (& Ko) is opgericht in 2003. Het dameskledingmerk focust zich op de stijlvolle, zelfverzekerde vrouw. De collectie wordt ontworpen en ontwikkeld door een klein, betrokken team gevestigd in Amsterdam-Noord. Kyra (& Ko) produceert in Europa met een kleine groep fabrikanten waar het bedrijf al meer dan tien jaar mee samenwerkt.

Het dameskledingmerk begon al zo’n twee jaar geleden met de eerste stappen naar een nieuwe identiteit: het vernieuwen van het logo. “We vonden de kleuren van het logo niet meer van nu. Het logo was knalroze met lime”, meldt Swaak. “We hebben gekozen de labels in de kledingstukken aan te passen naar off-white met zwart, en de hangtags hebben nu een vergrijsd zachtroze tint. Op die manier heeft het merk een tijdloze, luxe uitstraling.” Na de wijziging van het logo, kwam de naamswijziging aan bod. Swaak vertelt dat de naamswijziging stapsgewijs is gegaan. “We hebben een brainstormsessie gehad die in het teken stond van de signatuur van het merk. Kyra staat voor down to earth and straight forward. Daar bedoelen we het merk zelf mee, maar ook de collectie en hoe we zaken doen met onze klanten en leveranciers. We zijn transparant, eerlijk en nuchter. Eenmaal dat op een rijtje, kwam het idee voort er Kyra van te maken.” Om draagvlak te creëren deed Nicole Groeneveld, commercieel directeur, een rondje langs haar grote retailers om na te vragen wij zij ervan zouden vinden als ‘& Ko’ van de naam gehaald zou worden. De retailers vertelden Groeneveld dat het merk vaak al Kyra genoemd werd en dus werd de naamswijziging alleen maar logischer. “We hebben ervoor gekozen de naam te wijzigingen vanaf de uitlevering van de aankomende Fall/Winter-collectie. Natuurlijk hoorde daar opnieuw een nieuw logo bij. Dit resulteert in stevige, krachtige letters. Het oogt modern en staat voor de zelfverzekerde, stijlvolle vrouw”, aldus Swaan.

Swaak: ‘Vroeger plakte iedereen ‘& Ko’ achter een merknaam’

Naast dat de nieuwe naam een frisse wind door het dameskledingmerk laat waaien, past Kyra volgens Swaak ook beter bij de internationale focus van het merk. “We hebben in Nederland ruim tweehonderd verkooppunten en daarmee is de groei op de Nederlandse markt wel in zicht. Daarom wordt de focus op internationale expansie groter”, vertelt Swaak. Op dit moment wordt Kyra verkocht in België, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland en Canada. De retailer in Canada is de eerste retailer buiten Europa. “Het is een partner die veel Europese merken verkoopt aan middensegment-boetieks. Kyra past daar perfect tussen. Daarnaast zijn we sinds vorig jaar actief in Frankrijk en is Duitsland op dit moment interessant om in uit te breiden.”

Het dameskledingmerk is van plan zich in de toekomst verder te focussen op duurzame ontwikkelingen. “Veel bedrijven doen op dit moment aan greenwashing. Kyra is niet ‘het beste meisje van de klas’, maar is wel transparant. Zo werken we bijvoorbeeld met kleine, lokale fabrikanten in Portugal en Turkije, komt tachtig procent van de garens uit Europa en zijn de verpakkingen recyclebaar en afbreekbaar. In de toekomst willen we kijken hoe we nog duurzamer kunnen werken. Daarbij speelt ook de transport een rol. Dit is echter nog allemaal in ontwikkeling, maar staat zeker bovenaan de lijst”, sluit Swaak.