Naamsverandering: Modehuis Paco Rabanne heet vanaf nu ‘Rabanne’

Modehuis Paco Rabanne krijgt een rebranding. Het Spaanse modehuis gaat nu verder onder de naam ‘Rabanne’. Het merk schrijft dat de verandering een belangrijk moment is voor het bedrijf waarbij mode en beauty worden verenigd onder een signatuur.

Met de nieuwe naam komen ook een nieuw logo en een nieuwe visuele identiteit, zo is te lezen in een persbericht. De nieuwe typografie die is gebruikt is gebaseerd op het eerste parfum van het modehuis, ‘Calandre’, dat in 1969 lanceerde. De nieuwe visuele identiteit zal de komende twaalf maanden langzaam meer en meer verschijnen.

Paco Rabanne, of Rabanne, kondigt vandaag ook aan dat het nieuw beauty-terrein betreedt. Het merk onthult namelijk de eerste make-up collectie. Deze collectie zal onthuld worden in september tijdens de SS24-show van het modehuis. Echter zal de collectie wel al eerder verkocht worden, zo blijkt uit het persbericht. In het Verenigd Koninkrijk zal de make-up lijn al worden verkocht vanaf 21 augustus en vanaf 12 september volgt ook de EMEA. De Verenigde Staten volgt pas op 1 oktober.

Ontwerper en oprichter Paco Rabanne overleed begin dit jaar op 88-jarige leeftijd. Rabanne, die zijn carrière vooral buiten de spotlight hield, begon zijn carrière als juwelier voor een aantal modehuizen, waaronder Dior en Balenciaga. In 1966 begon de Spaanse modeontwerper zijn gelijknamige label en werd hij al snel bestempeld als een ‘zeer vooruitstrevende’ modeontwerper. Hij presenteerde futuristische metaalconstructies die hem de bijnaam ‘de metaalbewerker van de mode’ opleverde. Zijn allereerste collectie kreeg in 1966 de naam ‘Twaalf Experimentele en Ondraagbare Jurken in Hedendaags Materiaal’. Zijn parfumlijn werd in 1968 geboren toen de ontwerper een samenwerking aanging met Spaanse groep Puig.