Naamsverandering: Nederlands kledingmerk DutchSpirit gaat verder als Aarden

Duurzaam label DutchSpirit gaat voortaan verder onder de naam Aarden, zo maakt het bedrijf bekend in een persbericht. De nieuwe naam zou het merk veel meer recht doen, aldus het persbericht. Het wordt meteen duidelijk dat het bedrijf gespecialiseerd is in duurzame kleding.

Het merk bestaat inmiddels al tien jaar en oprichter en eigenaar Erik Toenhake wil een bijdrage leveren aan een schonere en eerlijke kledingindustrie. Hij benadrukt in het persbericht dat de industrie vooral op zoek moet naar een eigen circulair systeem. “Verspilling tegengaan en kleding recyclen, het klinkt allemaal mooi. Maar wil je het serieus doen, dan zal je bij het ontwerpproces moeten beginnen en besluiten dat je materialen die schadelijk zijn voor het milieu of niet recyclebaar zijn helemaal niet meer wilt gebruiken. Daar begint het. Het zal integraal moeten worden aangepakt, vanaf het begin van de keten.”

Aarden is gespecialiseerd in het maken van maatkleding van eco wol en gerecyclede stoffen. Wanneer de consument klaar is met een pak, kan deze geretourneerd worden bij het merk en ontvangt de consument een tegoed voor een nieuw pak. Het oude pak wordt vervolgens gerecycled.